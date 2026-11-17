El Congreso de la República aprobó la noche de este martes 17 de noviembre, las reformas al Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, con las que se extiende por un periodo de seis meses la eliminación de impuesto a los combustibles.
Con la aprobación del Decreto 31-2026, de enero a junio de 2027, los consumidores continuarán pagando menos por el galón de diésel y gasolina (regular, super) al eliminarse el cobro del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Congreso indicó que este beneficio, también frena el aumento de la canasta básica, respaldando de manera directa la economía de las familias guatemaltecas.
Apoyo para consumidores
El Decreto 22-2026 del Organismo Legislativo, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, establece la suspensión del cobro del IVA y del IDP a los carburantes.
La medida para eliminar temporalmente el IVA y del IDP a la gasolina superior, gasolina regular y diésel, como una medida para reducir los precios al consumidor, vencía el 31 de diciembre de 2026, pero la misma fue extendida por un período de seis meses
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Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*