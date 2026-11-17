El Congreso de la República aprobó con 147 votos a favor, el Decreto 29-2026 que ratifica el Decreto Gubernativo 8-2026, que contiene el estado de Sitio en los departamentos de Izabal y Zacapa, además de enmiendas.
Durante la sesión de este martes 17 de noviembre, el Congreso aprobó dicho decreto, además se agregaron nuevas enmiendas al proyecto de ratificación del estado de sitio.
Una de las enmiendas plantea mantener la medida únicamente en Izabal y Zacapa, pero facultar a las Fuerzas de Seguridad del Estado a tomar el control de las cárceles del país.
Dicha enmienda prevalecerá sobre la enmienda aprobada instantes antes por el Congreso que pretendía ampliar el estado de sitio a todos los centros penitenciarios.
La población puede continuar con sus actividades habituales, incluyendo labores culturales, religiosas y deportivas, siempre y cuando se acaten las disposiciones de seguridad y los límites del marco legal, indicó el Congreso.
También faculta al Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC), para desplegar operativos conjuntos, patrullajes, puestos de registro en rutas estratégicas.
El estado de Sitio, por un plazo de 30 días, busca proteger a la población, preservar el orden público y atender las amenazas de estructuras criminales, como respuesta a los hechos de violencia y a las actividades vinculadas al narcotráfico que representan una amenaza para la población y las autoridades, indicó el Congreso.
Arévalo implementa estado de Sitio
El estado de sitio fue decretado por 30 días el sábado por el Gobierno del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, luego de que ataques armados registrados desde finales de septiembre pasado dejaran una veintena de muertos, incluido el diputado Julio César Portillo, acribillado en Zacapa el 6 de noviembre.
Las autoridades locales y agencias internacionales señalan a estructuras vinculadas al narcotráfico de disputar el control territorial y de las rutas del transporte de drogas en las provincias hoy bajo estado de excepción.
El estado de sitio suspende garantías constitucionales como la libertad de circulación, de reunión y la exigencia de mandamiento judicial para realizar detenciones y allanamientos.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*