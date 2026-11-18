Un hombre que se conducía a bordo de una motocicleta falleció tras sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 17 de la ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de la 85 Compañía, quienes evaluaron a la víctima y determinaron que presentaba politraumatismo y carecía de signos vitales.
Tras confirmar el fallecimiento, los socorristas notificaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se trasladaron al lugar donde ocurrió el hecho para las diligencias correspondientes.