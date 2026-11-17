Banco Industrial lanzó la promoción "La Remesa del Año 2026" con el objetivo de premiar a los clientes que cobran sus remesas mediante depósito a cuenta, ya sea por los diversos canales de pago disponibles o a través de depósitos directos. La iniciativa estará vigente en todo el país del 17 de noviembre al 31 de diciembre de 2026.
Con esta campaña, Banco Industrial busca incentivar el ahorro y el emprendimiento entre las familias guatemaltecas, entregando 40 premios de Q24,000.00 cada uno. El monto será depositado en cuentas de ahorro o monetarias y se sorteará un total de Q960,000.00 en efectivo. Los ganadores recibirán depósitos mensuales de Q2,000.00 durante 2027, siempre que continúen cobrando y depositando sus remesas cada mes del año. Si un beneficiario interrumpe el proceso un mes, perderá el derecho a los pagos restantes y el premio pasará a un suplente.
El sorteo se llevará a cabo el viernes 22 de enero de 2027 a las 9:00 a. m. en las oficinas de Mercadeo Bi, ubicadas en Vía 5 5-35, zona 4, Centro Financiero, Torre 3, Nivel 1-1. Los ganadores serán contactados y deberán presentarse en la agencia de su preferencia para reclamar su premio, presentando su Documento Personal de Identificación (DPI) y firmando una carta de recepción. El premio se entregará en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la notificación.
La promoción está disponible únicamente para personas mayores de 18 años, excluyendo a empleados de la corporación. Participar implica aceptar las bases y condiciones, así como posibles modificaciones de Banco Industrial durante toda la vigencia del programa.
Banco Industrial reiteró el compromiso de acompañar a las familias guatemaltecas que confían en sus servicios para recibir remesas, recalcando la importancia de este ingreso para miles de hogares en el país. "Con ‘La Remesa del Año 2026’ queremos premiar a quienes confían en Banco Industrial para recibirlas, con 40 premios en efectivo que se entregarán mes a mes y que representan un apoyo adicional para sus hogares", comentó Bárbara Soza, representante de la institución.
Banco Industrial es una de las entidades financieras más grandes de Centroamérica y la mayor de Guatemala, reconocida internacionalmente por su solidez y servicios, y cuenta con más de 12,700 puntos de atención a nivel nacional, entre agencias, mini agencias, agentes bancarios y cajeros automáticos.