La Selección Nacional de Guatemala sufrió un nuevo retroceso en el ranquin mundial de la FIFA, luego de los resultados negativos obtenidos frente a Canadá en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. El combinado guatemalteco, que anteriormente ocupaba la casilla 95, descendió dos posiciones y ahora se ubica en el puesto 97, reflejando el impacto de sus últimas presentaciones en el ámbito internacional.
Las dos derrotas ante el conjunto canadiense, por marcadores de 3-2 y 4-1, representaron un duro golpe para las aspiraciones de Guatemala en la clasificación mundial. Como consecuencia de estos resultados, la Bicolor perdió un total de 10.80 puntos, situación que permitió que China y Baréin la superaran en el listado. Este descenso evidencia la importancia de conseguir resultados positivos en los compromisos internacionales para mantener o mejorar la posición dentro del escalafón de la FIFA.
Los primeros puestos del ranquin FIFA
En los primeros lugares de la clasificación, España conserva el liderato mundial con 2004.48 puntos, pese a perder su invicto de 43 partidos tras caer 2-3 frente a Inglaterra. Argentina se mantiene en la segunda posición con 1966.13 unidades, seguida por Francia, con 1950.82, e Inglaterra, que llegó a 1938.90 puntos. Por su parte, Marruecos protagonizó uno de los movimientos más destacados al alcanzar el quinto puesto, la mejor ubicación de su historia, mientras que Portugal y Brasil descendieron a la sexta y séptima casilla, respectivamente.
En la parte final del top diez, Bélgica y Países Bajos conservan la octava y novena posición, mientras que Colombia logró ingresar al grupo de las diez mejores selecciones. En cuanto a otras representaciones latinoamericanas, México cayó hasta el puesto 13, Uruguay se mantiene en el 20 y Ecuador ocupa la casilla 24. Paraguay, por su parte, ascendió al lugar 31.