 Inglaterra pone fin a la racha histórica de España
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Inglaterra pone fin a la racha histórica de imbatibilidad de España

Pese a jugar con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo, Inglaterra firmó una histórica victoria en Madrid y puso fin al invicto de 44 partidos de España.

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Partido entre España e Inglaterra entre la UEFA Nations League - EFE
Partido entre España e Inglaterra entre la UEFA Nations League / FOTO: Agencia EFE
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La selección de Inglaterra protagonizó una de las grandes sorpresas al imponerse por 2-3 a España en el Estadio Metropolitano de Madrid y poner fin a una impresionante racha de imbatibilidad de la vigente campeona del mundo. Después de más de dos años sin conocer la derrota, la Roja volvió a caer en un encuentro que tuvo emociones, goles y una expulsión que terminó condicionando el desarrollo del compromiso.

Los Tres Leones construyeron su victoria gracias a las anotaciones de Harry Kane, Ezri Konsa y Ben White, quienes aprovecharon sus oportunidades para silenciar al público madrileño. Por el conjunto español, Mikel Oyarzabal descontó desde el punto penalti, en una acción que también terminó con la expulsión de Elliot Anderson al minuto 63, luego de cometer una falta como último hombre. Pese a jugar con superioridad numérica durante buena parte del encuentro, España no consiguió evitar la derrota y Nico Williams también se sumó a la lista de goleadores.

España pierde una extensa racha de partidos sin perder

El resultado puso fin a una racha de 44 partidos consecutivos sin perder para el combinado español, cuya última derrota se remontaba al 22 de marzo de 2024, cuando Colombia lo venció por 1-0 en un amistoso disputado en el Estadio de Londres, gracias a un gol de Daniel Muñoz.

Además, la caída tuvo un significado especial por producirse en Madrid, una ciudad en la que España no perdía desde 1987. Curiosamente, aquella derrota también tuvo a Inglaterra como protagonista: los ingleses se impusieron por 2-4 en el Santiago Bernabéu, con una memorable actuación de Gary Lineker, autor de los cuatro tantos.

Con este triunfo, Inglaterra no solo terminó con el invicto de la campeona del mundo, sino que también consiguió arrebatarle el primer puesto del grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones. Ambos combinados finalizaron con 15 puntos, pero los Tres Leones se quedaron con el liderato gracias a una mejor diferencia de goles. Para España, la derrota representa un duro golpe a una racha histórica, mientras que Inglaterra celebra una victoria de enorme valor ante uno de los equipos más dominantes del fútbol internacional.

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Partido entre España e Inglaterra entre la UEFA Nations League - Agencia EFE

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