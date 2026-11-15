 “Tiroteo en centro comercial de California: momentos de pánico”
Internacionales

Video muestra momentos de pánico durante tiroteo en un centro comercial de California

Clientes corren para ponerse a salvo durante un tiroteo en un centro comercial de California.

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Pánico en centro comercial de California., Captura de pantalla video de Facebook.
Pánico en centro comercial de California. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video difundido en redes sociales muestra los momentos de angustia que vivieron varias personas durante un tiroteo registrado en el centro comercial Ontario Mills, en California, Estados Unidos.

En las imágenes se observa a decenas de visitantes corriendo por los pasillos del establecimiento, mientras intentan ponerse a salvo tras escuchar las detonaciones. La situación provocó escenas de confusión y temor entre quienes se encontraban realizando compras o disfrutando de las instalaciones.

El incidente ocurrió el viernes por la noche, poco después de las 19:00 horas, cerca del restaurante Dave & Buster's. De acuerdo con el Departamento de Policía de Ontario, los disparos no dejaron personas heridas; sin embargo, generaron momentos de pánico entre los asistentes.

Centro comercial ya reabrió sus puertas al público

Tras recibir el reporte, agentes policiales acudieron al lugar y comenzaron las diligencias para esclarecer lo sucedido. Las autoridades confirmaron que un menor de edad fue detenido y permanece bajo custodia en relación con el tiroteo.

El cabo Bill Lee, del Departamento de Policía de Ontario, indicó que la investigación continúa para determinar qué provocó el incidente y establecer las circunstancias en las que se realizaron los disparos.

Pese a lo ocurrido, el centro comercial ya reabrió sus puertas al público, mientras las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes.

Las imágenes del momento se viralizaron en plataformas digitales y muestran la reacción de los visitantes ante una situación que, aunque no dejó víctimas, desató el temor en uno de los centros comerciales más concurridos de la zona.

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