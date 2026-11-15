Prevén clima cálido en la mañana y fresco durante la noche

El pronóstico del clima para este domingo, 15 de noviembre de 2026, prevé un ambiente cálido durante el día, fresco durante la noche y madrugada. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no descartó que existan nublados con posibles lloviznas o lluvias dispersas en gran parte del país.
Durante el amanecer y la mañana, el Insivumeh prevé un clima con nubes dispersas alternando con nublados parciales. Viento predominando del norte ligero, ocasionalmente moderado en sectores montañosos o en cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente.
Asimismo, la entidad resaltó que durante tarde y noche el clima estará influenciado por la entrada de humedad desde ambos litorales y continuará promoviendo los nublados con lloviznas o lluvias.
Asimismo, señaló una posible actividad eléctrica durante la tarde y primeras horas de la noche en gran parte del país. "Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta, Occidente y Altiplano Central", destacaron.
En otras noticias: Los cuerpos de rescate trabajaron durante la madrugada para evitar que el fuego alcanzara otras construcciones del sector.
Advierten clima frío durante la noche
El ente de pronósticos agregó que durante la noche se prevé un ambiente frío en los sectores más altos del Occidente y Altiplano Central del país.
"Se recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias pronosticadas y abrigarse bien durante la noche y madrugada", subrayaron.
Dentro de las recomendaciones para la población, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha recomendado reiteradamente que en época de clima cálido los guatemaltecos se mantengan hidratados, usen prendas de vestir de manga larga, protectores solares, gorras y sombreros al exponerse al sol durante periodos prolongados de tiempo.
En cuanto al clima frío, la entidad ha recomendado a los guatemaltecos que se mantengan abrigados de forma adecuada para evitar enfermedades en las vías respiratorias y en caso de ser necesario mantengan a la mano sus medicamentos.