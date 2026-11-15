 Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula
Nacionales

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula

Los cuerpos de rescate trabajaron durante la madrugada para evitar que el fuego alcanzara otras construcciones del sector.

Compartir:
,
/ FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Residentes de la zona 2 de Santa Catarina Pinula alertaron a los Bomberos Voluntarios por un incendio estructural que ocurrió en la 2ª. avenida y 2ª. calle de ese lugar, durante la noche y madrugada de este domingo, 15 de noviembre de 2026. Los cuerpos de rescate confirmaron el incendio declarado y enviaron personal y equipo de las estaciones central y oras cuatro compañías al lugar.

Al llegar al lugar, los rescatistas coordinaron las acciones para combatir las llamas desde distintos puntos y así evitar que el siniestro alcanzara otras construcciones del sector. Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, la vivienda que fue pasto de las llamas estaba construida con láminas y madera.

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula | Bomberos Voluntarios

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula / Bomberos Voluntarios

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula | Bomberos Voluntarios

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula / Bomberos Voluntarios

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula | Bomberos Voluntarios

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula / Bomberos Voluntarios

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula | Bomberos Voluntarios

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula / Bomberos Voluntarios

Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron apagar el incendio en un 100 %, sin reportar personas heridas, únicamente daños materiales que aún no han sido cuantificados por los dueños del domicilio.

Para controlar el incendio fue necesario utilizar más de 15,000 mil galones de agua, precisaron los apagafuegos. La misión para apagar el incendio estuvo a cargo de elementos de las estaciones central, 10ª, 49, 69, y 127 compañías, reportaron los Bomberos Voluntarios.

En otras noticias: Festival del Árbol Gallo 2026 enciende la Navidad en Guatemala

Festival del Árbol Gallo 2026 enciende la Navidad en Guatemala

Familias completas disfrutaron del encendido del Árbol Gallo 2026 que este año lleva el lema “Enciende lo mejor de ti”.

Trabajan en remover escombros tras incendio

Los rescatistas compartieron imágenes del trabajo realizado en la zona 2 de Santa Catarina Pinula para apagar las llamas de incendio y mostraron como fue necesario remover algunos escombros como láminas y madera, principales materiales de construcción utilizados en la residencia afectada.

Destacaron que el personal operativo inició las labores para combatir las llamas durante la noche del pasado sábado y realizaron el ingreso por diferentes sectores, con el objetivo de evitar que el fuego se propagara a las viviendas aledañas.

Durante las acciones de supresión del incendio, los rescatistas portaron equipo especial y de rescate. Sin embargo, no se reportaron heridos dentro del domicilio afectado por las llamas; tampoco se conocen las razones por las que se inició el fuego.

En Portada

Carrera de las Leyendas conmemora a Miguel Ángel Asturiast
Nacionales

Carrera de las Leyendas conmemora a Miguel Ángel Asturias

08:12 AM, Nov 15
Localizan embarcación con paquetes que podrían contener drogat
Nacionales

Localizan embarcación con paquetes que podrían contener droga

07:29 AM, Nov 15
Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula

07:55 AM, Nov 15
Video capta el brutal choque frontal entre dos buses que dejó cinco muertos en Indiat
Internacionales

Video capta el brutal choque frontal entre dos buses que dejó cinco muertos en India

08:32 AM, Nov 15
Tenerife logra emotivo triunfo a dos semanas del fallecimiento de Jesús de Miguelt
Deportes

Tenerife logra emotivo triunfo a dos semanas del fallecimiento de Jesús de Miguel

10:34 AM, Nov 15

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaSeguridadPNCAtaque armado#liganacionalJusticia65VueltaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar