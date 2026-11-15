Incendio consume vivienda en zona 2 de Santa Catarina Pinula

Residentes de la zona 2 de Santa Catarina Pinula alertaron a los Bomberos Voluntarios por un incendio estructural que ocurrió en la 2ª. avenida y 2ª. calle de ese lugar, durante la noche y madrugada de este domingo, 15 de noviembre de 2026. Los cuerpos de rescate confirmaron el incendio declarado y enviaron personal y equipo de las estaciones central y oras cuatro compañías al lugar.
Al llegar al lugar, los rescatistas coordinaron las acciones para combatir las llamas desde distintos puntos y así evitar que el siniestro alcanzara otras construcciones del sector. Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, la vivienda que fue pasto de las llamas estaba construida con láminas y madera.
Tras varias horas de trabajo, los rescatistas lograron apagar el incendio en un 100 %, sin reportar personas heridas, únicamente daños materiales que aún no han sido cuantificados por los dueños del domicilio.
Para controlar el incendio fue necesario utilizar más de 15,000 mil galones de agua, precisaron los apagafuegos. La misión para apagar el incendio estuvo a cargo de elementos de las estaciones central, 10ª, 49, 69, y 127 compañías, reportaron los Bomberos Voluntarios.
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Trabajan en remover escombros tras incendio
Los rescatistas compartieron imágenes del trabajo realizado en la zona 2 de Santa Catarina Pinula para apagar las llamas de incendio y mostraron como fue necesario remover algunos escombros como láminas y madera, principales materiales de construcción utilizados en la residencia afectada.
Destacaron que el personal operativo inició las labores para combatir las llamas durante la noche del pasado sábado y realizaron el ingreso por diferentes sectores, con el objetivo de evitar que el fuego se propagara a las viviendas aledañas.
Durante las acciones de supresión del incendio, los rescatistas portaron equipo especial y de rescate. Sin embargo, no se reportaron heridos dentro del domicilio afectado por las llamas; tampoco se conocen las razones por las que se inició el fuego.