Festival del Árbol Gallo enciende la Navidad en Guatemala

El encendido del Festival del Árbol Gallo 2026 fue una verdadera fiesta a la que acudieron miles de familias guatemaltecas para disfrutar de la música, luces y entretenimiento, que este año se celebra bajo el concepto de "Enciende lo mejor de ti". Esta actividad marca el inicio de la temporada navideña y se extiende a distintas localidades del país.
Este sábado, 14 de noviembre de 2026, el Festival Árbol Gallo celebró un año más de llevar la magia de la Navidad a miles de hogares guatemaltecos. La actividad reunió a miles de familias en Plaza Obelisco para dar inicio a una de las temporadas más esperadas del año.
El evento principal, fue realizado en la Plaza Obelisco, donde la inauguración del Festival Árbol Gallo 2026 ofreció un espectáculo que combinó música, iluminación, tecnología y entretenimiento familiar, teniendo como momento principal el tradicional encendido del Árbol Gallo.
"La celebración también permitió a grandes y pequeños disfrutar de una experiencia inspirada en un recorrido por diferentes países, así como de un nuevo espectáculo sincronizado de música e iluminación, diseñado especialmente para esta edición", compartieron los organizadores.
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Cerveza Gallo celebra la unión de las familias
"Para Cerveza Gallo, el Festival Árbol Gallo representa mucho más que el inicio de la Navidad; es una tradición que nos permite reunir a las familias guatemaltecas alrededor de momentos especiales. Nos llena de satisfacción saber que, un año más, miles de personas compartieron esta celebración y fueron parte de una experiencia que continúa creando recuerdos y fortaleciendo los lazos que nos unen como guatemaltecos", comentó Ricardo Pontaza, Gerente de Marca de Cerveza Gallo.
Como parte de las sorpresas de esta edición, los niños que asistieron a Plaza Obelisco también recibieron obsequios, sumando momentos de alegría a una celebración que tuvo como protagonistas a las familias y que, generación tras generación, ha mantenido vivo el espíritu navideño en Guatemala.
Una tradición que ilumina Guatemala
La celebración trascendió la Ciudad de Guatemala y llegó a distintas localidades del país, con la instalación de Árboles Gallo en diferentes departamentos y municipios, acercando esta tradición a miles de familias guatemaltecas y llevando el espíritu navideño a diversos puntos del territorio nacional, destacó la marca por medio de un comunicado.
"Los árboles permanecerán iluminados hasta el miércoles 6 de enero de 2027, diariamente de 17:30 horas a medianoche, con horarios especiales los días 24 y 31 de diciembre, cuando estarán encendidos hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente", puntualizaron.
Asimismo, la decoración navideña se extendió a algunos de los principales puntos de la Ciudad de Guatemala, entre ellos la Avenida Las Américas, Avenida Reforma, Boulevard Liberación, Boulevard Los Próceres y el Paseo de la Sexta Avenida, donde se instalaron guirnaldas, figuras tridimensionales, iluminación de árboles naturales y las tradicionales cascadas de luces.
Innovación tecnológica marca el Árbol Gallo 2026
"La innovación también fue protagonista de esta edición. Incorporamos un nuevo espectáculo sincronizado de música e iluminación que permitió ofrecer una experiencia renovada, sin perder la esencia de una tradición que ha acompañado a los guatemaltecos durante generaciones. En Cervecería Centro Americana nos sentimos orgullosos de seguir impulsando iniciativas que unen a las familias y mantienen viva la magia de la Navidad", agregó Rodrigo Gavarrete, vocero de Cervecería Centro Americana, S. A.
Para garantizar el bienestar de los asistentes, la actividad contó con seguridad privada perimetral y el apoyo de la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal. También se implementaron medidas de coordinación vial con EMETRA, señalización y comunicación de vías alternas, así como un plan de limpieza que incluyó la instalación de baños y basureros y la participación de un equipo encargado de mantener las áreas en condiciones adecuadas durante y después de la celebración, compartieron los organizadores.
Agregaron que, con esta nueva edición, Cerveza Gallo reafirmó su compromiso de mantener viva una tradición que forma parte de la historia y la identidad de Guatemala, llevando luz, alegría y momentos para compartir a miles de familias que, año tras año, esperan el encendido de los Árboles Gallo como una de las señales más especiales de la llegada de la Navidad.
Acerca de Cerveza Gallo
En 1896 nace Cerveza Gallo, su fórmula original permanece inalterable hasta la fecha. Es una cerveza lager, con un completo y balanceado sabor, la cual utiliza materias primas de primera calidad que aunadas a su original fórmula la hacen una cerveza de fino amargo, delicado. Gallo se caracteriza por ser una cerveza clara, con un contenido de alcohol del 5%, en su aroma se apreciarán los aromas típicos del lúpulo, entre los cuales pueden encontrarse una mezcla de eucalipto, notas cítricas y resinosas, sabor intenso y definido predominantemente por el alto contenido de amargo que logra hacer un balance adecuado entre el contenido alcohólico y el cuerpo de la cerveza.
Acerca de Cervecería Centro Americana
Cervecería Centro Americana, S.A. tiene una legendaria historia que ha acompañado al desarrollo industrial de Guatemala desde 1886. Desde su fundación, la compañía ha fortalecido su presencia con su amplio portafolio de marcas y productos y, además, ha seguido en constante innovación. Desde sus orígenes, Cervecería Centro Americana, S.A. ha desarrollado su operación mediante prácticas empresariales abiertas y transparentes, basadas en valores éticos y en el respeto hacia sus colaboradores, las comunidades y el medio ambiente, logrando construir un vínculo directo de Responsabilidad Social con los consumidores y toda la población del país.
Con imágenes del fotoperiodista Alex Meoño.