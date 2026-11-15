Yuri Elkaim cuenta su experiencia en el estadio El Trébol

Yuri Elkaim, CEO de Healthpreneur (una empresa de coaching y formación que ayuda a los profesionales de la salud y coaches a hacer crecer su negocio en línea para generar más impacto, ingresos y libertad), contó a través de un video su experiencia al ser parte de la delegación de Canadá, que el pasado viernes estuvo presente en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol para enfrentar a Guatemala en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027.
"Fue una de las experiencias más épicas de la que he formado parte", explicó Yuri Elkaim al referirse que sí les gusta el futbol, el ambiente es increíble en El Trébol, aunque también destaca que fueron víctimas de insultos.
"La multitud es increíble. Nos estaban insultando (señal con el dedo medio). Pero sabes, Canadá jugó bien", explica el CEO de Healthpreneur, quien recuerda que los canadienses ganaban 0-3 (marcador parcial).
En ese sentido, Elkaim reconoce que las "ruedas se salieron un poco en el segundo tiempo", y que: "Deberíamos haberlos enterrado". Yuri reconoce que simplemente fue un "ambiente divertido" el vivido en el estadio El Trébol.
El video de Yuri Elkaim
Al momento de describir su experiencia en Guatemala, Yuri Elkaim comparte imágenes de su visita al estadio Manuel Felipe Carrera, previo al arranque del partido.
En unas primeras imágenes se observa cómo levanta la mano para saludar a la afición chapina, la cual, de forma inmediata, comenzó a abuchear dicha acción.
Luego, coloca un clip donde se ve cómo gozaba la afición chapina al hacer la famosa "ola" en el graderío de El Trébol, sin duda alguna, una convivencia que llamó la atención del integrante de la delegación de Canadá que estuvo presente en cuerpo y alma en el estadio de la zona 3 capitalina.
Guatemala quedó con vida
La Selección de Canadá derrotó a la de Guatemala 2-3 en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf, la cual reparte en esta instancia, boleto a semifinales o la llamada "Final four" y boleto directo a la Copa Oro 2027. El perdedor, aún sigue participando, pero en un bloque llamado preliminares de la Copa Oro, otra ruta para poder clasificar al máximo torneo de selecciones de la región.
Tras un 0-3, parcial, la Selección de Guatemala logró recortar en la recta final a un 2-3 gracias a los tantos de Óscar Santis y un autogol de Luc de Fougerolles ante remate de Matt Evans. Justamente esa anotación hizo que la "Bicolor" tuviese un resultado decoroso. Pero quedó obligado a que en la vuelta, este lunes a las 19:00 horas GT tenga que ganar por dos goles de diferencia para clasificar a semifinales, un marcador el cual obtuvo hace más de 20 años, en el único triunfo de los chapines en territorio canadiense.