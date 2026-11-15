Ronaldinho vuelve a jugar un partido después de 11 años

El legendario futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volvió a sorprender al mundo del deporte al disputar un partido oficial después de más de once años alejado del fútbol profesional. A sus 46 años, el ganador del Balón de Oro de 2005 se vistió nuevamente de corto para defender los colores del Ravenna, equipo de la Serie C de Italia, en el encuentro frente al Forlì. Su regreso despertó una enorme expectativa entre los aficionados, quienes tuvieron la oportunidad de volver a disfrutar de la magia y el talento de uno de los jugadores más admirados de la historia del fútbol.
La aparición de Ronaldinho en el Estadio Bruno Benelli estuvo acompañada de una auténtica celebración. El brasileño saltó al terreno de juego entre aplausos, bengalas y fuegos artificiales, ante miles de espectadores que llegaron para presenciar este acontecimiento especial. Incluso fue necesario ampliar la capacidad del estadio con 1,800 localidades adicionales, hasta alcanzar los 6,500 asientos. Con su característica sonrisa, el cabello recogido y una equipación diseñada especialmente para la ocasión, el astro recordó aquellos años en los que conquistaba estadios gracias a su creatividad, habilidad y alegría dentro del campo.
Ronaldinho demostró que la calidad sigue intacta
Durante los 45 minutos que permaneció en el terreno de juego, Ronaldinho dejó muestras de su calidad y participó en una de las acciones más importantes del encuentro. Aunque no consiguió marcar, tuvo intervención directa en la jugada que terminó con el primer gol del Ravenna. En el minuto 36, realizó un pase a Lorenzo Lonardi, quien posteriormente asistió a Giulio Donati para establecer el 1-0. Su actuación estuvo marcada por algunos pases precisos, participación ofensiva y momentos de complicidad con sus compañeros y rivales. Finalmente, abandonó el campo durante el descanso, entre aplausos y muestras de cariño del público.
Más allá del resultado deportivo, el regreso de Ronaldinho representa un acontecimiento cargado de nostalgia y significado para los amantes del fútbol. Campeón del mundo con Brasil en 2002, ganador de múltiples títulos con el Barcelona y el Milan, y recordado por su extraordinaria capacidad para convertir cada partido en un espectáculo, el brasileño demostró que su vínculo con este deporte continúa intacto.
Su incorporación al Ravenna también forma parte de una iniciativa comercial y de proyección internacional impulsada por la institución italiana. Sin embargo, para los aficionados, lo verdaderamente importante fue volver a ver sobre el césped a un futbolista que hizo de la alegría, la imaginación y la diversión su sello personal.