 Celular con cámara Leica: beneficios y significado explicado
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Celular con cámara Leica: ¿Qué significa y que plus le da?

La colaboración con Leica busca llevar la fotografía móvil a otro nivel, con tecnología óptica y herramientas que permiten capturar imágenes con mayor detalle.

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Leica, Leica
Leica / FOTO: Leica
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La cámara se ha convertido en uno de los aspectos más importantes al momento de elegir un celular.  Por eso, cuando un dispositivo anuncia que cuenta con tecnología Leica, surge una pregunta: ¿qué significa realmente y qué beneficios ofrece?

Leica es una compañía alemana reconocida internacionalmente por su trayectoria en la fabricación de cámaras, lentes y equipos ópticos profesionales. Un ejemplo es el Xiaomi 17 Pro de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, con Dual SIM, que incorpora un sistema fotográfico desarrollado en colaboración con la reconocida compañía alemana. 

Su colaboración con Xiaomi busca trasladar parte de esa experiencia al mundo de la fotografía móvil. Esto significa que no solamente cuenta con sensores de alta resolución, sino también con óptica Leica Summilux.

Las descripciones anteriores permiten ajustes de imagen y herramientas que buscan mejorar la reproducción de colores, los contrastes, la iluminación y los detalles de cada fotografía. Uno de sus principales atractivos es que permite elegir entre dos estilos fotográficos: Leica Authentic Look y Leica Vibrant Look.

Un lente Leica te cambiará la vida

El primero busca una apariencia más natural y realista, mientras que el segundo ofrece colores más intensos y llamativos. El dispositivo integra una cámara principal Leica de 50 megapíxeles con sensor Light Fusion 950 y estabilización óptica de imagen (OIS), una característica que ayuda a reducir los efectos de los movimientos al tomar fotografías.

También incorpora un teleobjetivo periscópico Leica de 50 megapíxeles con zoom óptico de cinco aumentos, ideal para fotografiar objetos o personas a distancia sin depender exclusivamente del zoom digital. A esto se suma una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, que permite capturar paisajes, edificios y fotografías grupales con un campo de visión más amplio.

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Otro de sus atractivos son los filtros Leica, el sonido clásico del obturador y las opciones de fotografía profesional, que permiten experimentar con diferentes configuraciones. La principal ventaja está en la experiencia fotográfica. La combinación de óptica, sensores y procesamiento de imagen permite obtener fotografías con una estética particular y mayores posibilidades creativas.

Para quienes disfrutan capturar viajes, retratos, paisajes o momentos cotidianos, este modelo ofrece herramientas para experimentar con diferentes estilos sin necesidad de llevar una cámara profesional adicional.

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