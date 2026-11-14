Famoso aficionado Lee Kormish estuvo presente en El Trébol

El reconocido aficionado al futbol canadiense, Lee Kormish, originario de Saskatoon, Saskatchewan, y conocido como "Centurión de las Copas del Mundo", esto debido a que asistió a más de un centenar de partidos en torneos mundialistas, estuvo presente anoche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol para observar el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf entre Guatemala y Canadá, duelo que ganó el cuadro norteamericano 2-3.
Lee Kormish, integrante del grupo de hinchas "The Voyageurs" y habitual columnista de temas futbolísticos en medios de su provincia, viajó especialmente para acompañar a la selección norteamericana en este compromiso clave. El encuentro, disputado el viernes 13 de noviembre ante un estadio con aforo restringido, terminó con victoria de Canadá por 2-3, resultado que deja a los visitantes en posición favorable de cara al partido de vuelta el lunes en el BMO Field de Toronto.
Durante la previa y el desarrollo del juego, Kormish destacó la atmósfera generada por la afición local y el nivel competitivo mostrado por ambos equipos. "Es impresionante ver cómo Guatemala pelea en casa. El segundo tiempo de la "Bicolor" demostró carácter, aunque el primer tiempo de Canadá fue decisivo", comentó el visitante, quien ha seguido de cerca el crecimiento del futbol canadiense en los últimos años.
La presencia de Lee Kormish en El Trébol refleja el interés que genera la serie entre dos selecciones con caminos distintos: Guatemala, que disputa por primera vez esta instancia de la Liga de Naciones, y Canadá, potencia regional con jugadores de experiencia europea.
El superfanático aprovechó la visita para intercambiar impresiones con aficionados locales y registrar detalles del ambiente, algo que suele documentar en sus crónicas y en su canal de YouTube.
Más sobre Lee Kormish
- Su obsesión comenzó tras ver el Mundial de 1994 y asistir por primera vez a Alemania 2006. En Catar 2022 superó la marca de los 100 partidos mundialistas presenciados en vivo e intentó romper el récord Guinness de mayor cantidad de encuentros vistos en una sola edición
- Durante la Copa del Mundo celebrada en Norteamérica, cumplió el reto de visitar los 16 estadios sede repartidos entre Canadá, Estados Unidos y México, asistiendo a 21 encuentros (incluyendo semifinales y la final) para elevar su cuenta personal a 125 partidos mundialistas
- Es un miembro activo de "The Voyageurs", el principal grupo de animación de la selección canadiense. Ha acompañado al equipo en sus momentos más difíciles y en su resurgimiento internacional, llegando incluso a transformar el sótano de su casa en un museo tributo a la selección
Lee Kormish y su etapa como periodista
Trayectoria en medios: Creció en North Battleford y se mudó a Saskatoon, donde trabajó durante más de 15 años como periodista deportivo independiente para el diario local Saskatoon StarPhoenix. Además, ha sido jugador y árbitro de futbol local.
Cobertura acreditada por FIFA: Gracias a su trabajo cubriendo torneos nacionales para Canada Soccer, obtuvo credenciales de prensa oficiales de la FIFA. Esto le permitió cubrir desde dentro el Mundial masculino de Rusia 2018 (asistiendo a 21 partidos en 10 ciudades) y el Mundial femenino de Francia 2019.
*Información Grok.