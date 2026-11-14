 Trump, Putin y Xi Jinping: Reunión Trilateral Histórica
Internacionales

Trump, Putin y Xi Jinping se preparan para una histórica reunión trilateral

¿Qué día será la reunión de los presidentes de Estados Unidos, Rusia y China?

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Trump, Putin y Xi Jinping se preparan para una histórica reunión trilateral en China., Redes sociales.
Trump, Putin y Xi Jinping se preparan para una histórica reunión trilateral en China. / FOTO: Redes sociales.
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Los mandatarios de Estados Unidos, Rusia y China, Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente, podrían protagonizar un encuentro diplomático sin precedentes el próximo jueves 19 de noviembre de 2026, en la ciudad china de Shenzhen.

La reunión fue anunciada por la Casa Blanca y está prevista durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre. Sin embargo, los preparativos continúan y todavía no se ha establecido una agenda definitiva, según reportes de Reuters.

La posible cumbre se desarrollaría en un escenario internacional marcado por las tensiones entre las tres potencias, así como por la guerra en Ucrania y el conflicto en Irán.

Uno de los asuntos que Donald Trump buscaría poner sobre la mesa es la reducción de los arsenales nucleares de los tres países. Washington considera que la expansión de estas armas representa una amenaza para la seguridad mundial, aunque funcionarios estadounidenses no esperan que se alcance un acuerdo inmediato.

China ha mostrado resistencia a participar en negociaciones de este tipo

China, por su parte, ha mostrado resistencia a participar en negociaciones de este tipo. Beijing sostiene que su capacidad nuclear es considerablemente menor que la de Estados Unidos y Rusia, por lo que rechaza asumir compromisos bajo las mismas condiciones.

El conflicto en Irán también podría formar parte de las conversaciones, mientras que la guerra entre Rusia y Ucrania no estaría contemplada entre los temas previstos por Washington.

De concretarse, el encuentro marcaría un hecho histórico al reunir en una misma mesa a los líderes de las tres principales potencias nucleares. La posibilidad ha generado comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945, en la que se discutió el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

Pese a las expectativas, las diferencias políticas y estratégicas entre los gobiernos hacen incierto que la reunión termine con compromisos de gran alcance.

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