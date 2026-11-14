El fallido homenaje de Portugal a Cristiano Ronaldo

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) encontró una manera particular de rendir homenaje a Cristiano Ronaldo tras su salida de la selección nacional, pero la iniciativa no tuvo la recepción esperada entre los aficionados. El organismo anunció que el dorsal número 7, que el delantero ha utilizado durante las últimas décadas, tendrá un diseño especial para preservar el legado del máximo referente del futbol portugués.
La modificación entrará en vigor a partir del encuentro de este sábado frente a Dinamarca, correspondiente a la Liga de las Naciones. Según explicó la FPF, el número 7 contará con una tipografía diferente a la del resto de dorsales y tendrá un trazo blanco en su parte central. La intención es reservar el diseño anterior como un recuerdo de la trayectoria del ex capitán y de los momentos que protagonizó con la camiseta de Portugal. "Esta es otra forma de inmortalizar el significado de un número tan especial y rendir homenaje al legado que representa", explicó la Federación en su comunicado.
Críticas a Portugal por el homenaje a CR7
Sin embargo, lo que pretendía ser un reconocimiento especial terminó generando una ola de críticas en las redes sociales. Varios seguidores de Cristiano Ronaldo cuestionaron la decisión y calificaron el gesto como una "vergüenza", una "broma" e incluso una "falta de respeto" hacia el futbolista. La polémica también está relacionada con las limitaciones reglamentarias de la FIFA, ya que los dorsales no pueden retirarse de manera permanente en las competiciones oficiales, donde las selecciones deben asignar números a sus jugadores dentro del rango establecido para cada torneo.
Cristiano Ronaldo, de 41 años, anunció el pasado día 5 de noviembre su despedida de la selección portuguesa, después de las desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus. El delantero, que actualmente juega en el Al Nassr de Arabia Saudita, cierra una etapa histórica con 234 partidos y 146 goles, registros que lo convierten en el futbolista con más encuentros y anotaciones en la historia del combinado luso. Además, participó en seis Mundiales y seis Eurocopas, y fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó la Eurocopa de Francia 2016, el primer título continental de Portugal.