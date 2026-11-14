Actor de La Familia P. Luche fallece tras crisis económica

El mundo del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor Efraín Rosas León, recordado por sus participaciones en populares producciones televisivas como La Familia P. Luche. El artista, conocido cariñosamente como «El Gallo», falleció a los 56 años, luego de haber compartido públicamente las dificultades económicas y de salud que enfrentaba.
La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que a través de sus redes sociales expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos del intérprete. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.
La muerte del actor también ha generado reacciones debido a las complicadas condiciones que atravesaba en los últimos meses. Rosas había revelado que padecía diabetes y que enfrentaba problemas económicos que le dificultaban cubrir algunas de sus necesidades básicas.
En una publicación en redes sociales, contó que necesitaba comprar un calentador de agua, pero únicamente tenía 50 pesos. También explicó que no contaba con recursos para pagar a un cuidador, pese a que un médico se lo había recomendado debido a su condición de salud.
Ante la falta de ingresos, el actor llegó a vender algunas de sus pertenencias e incluso rentaba habitaciones de su vivienda para obtener dinero.
¿Quién era Efraín Rosas?
Efraín Rosas fue un actor mexicano que construyó una trayectoria en producciones de televisión, cine y cortometrajes. Su participación en distintos episodios de La Familia P. Luche lo hizo conocido entre el público.
También formó parte de proyectos como Hasta que el dinero nos separe, Vecinos, Los simuladores, La Rosa de Guadalupe y Señora Acero. En el cine participó en la película Una película de amor y guerra, además de cortometrajes como El placer de la carne y Calendario para robots.
Su fallecimiento deja de luto a quienes siguieron su trabajo en la televisión mexicana.