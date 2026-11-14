 BMO Field: el estadio que recibirá el Canadá vs. Guatemala
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BMO Field: el estadio que recibirá el Canadá vs. Guatemala

El BMO Field de Toronto fue uno de los escenarios del Mundial 2026, torneo en el que recibió seis encuentros y ahora albergará el duelo entre Canadá y Guatemala.

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BMO Field, estadio sede para el Mundial 2026 - Toronto FC
BMO Field, estadio sede para el Mundial 2026 / FOTO: Toronto FC
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La selección de Guatemala afrontará este lunes 16 de noviembre uno de sus desafíos más importantes en la Liga de Naciones de Concacaf, cuando visite a Canadá en el partido de vuelta de los cuartos de final. El encuentro se disputará a las 19:00 horas en el BMO Field de Toronto, un escenario que promete un ambiente complicado para la Bicolor, que llega con la obligación de remontar el 2-3 sufrido en el compromiso de ida, disputado en Ciudad de Guatemala.

El BMO Field será el encargado de recibir este enfrentamiento decisivo. Ubicado en Exhibition Place, en Toronto, el recinto fue inaugurado el 28 de abril de 2007 sobre los terrenos del antiguo Exhibition Stadium. Su construcción representó una inversión inicial cercana a los 63 millones de dólares canadienses y nació con la intención de fortalecer el desarrollo del fútbol profesional en el país. Desde sus primeros años, también albergó acontecimientos internacionales, entre ellos la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA de 2007.

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BMO Field, casa del Toronto FC de la Major League Soccer - Toronto FC

Lo que debes saber del BMO Field, en Toronto

Con el paso del tiempo, el inmueble experimentó importantes remodelaciones para ampliar su capacidad y mejorar sus instalaciones. En 2010 sustituyó su superficie sintética por césped natural con calefacción y un sistema de drenaje subterráneo. Posteriormente, entre 2014 y 2016, recibió una renovación valorada en aproximadamente 150 millones de dólares canadienses, que incluyó un segundo nivel de gradas, palcos y un techo. Estas modificaciones permitieron que también se convirtiera en la casa de los Toronto Argonauts de fútbol canadiense, además de recibir importantes competiciones deportivas.

En años recientes, el BMO Field volvió a ganar protagonismo internacional al formar parte de los escenarios de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para recibir el torneo, el estadio fue sometido a nuevas mejoras en infraestructura y hospitalidad, además de una ampliación temporal que elevó su capacidad por encima de los 45,000 espectadores.

Durante la competición, y por las disposiciones comerciales de la FIFA, adoptó temporalmente el nombre de Estadio Toronto. Ahora, el recinto será el escenario donde Guatemala buscará una remontada ante una selección canadiense que intentará aprovechar su condición de local para sellar el boleto a las semifinales.

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BMO Field, estadio ubicado en Toronto - Toronto FC

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