Tránsito lento hacia el Aeropuerto La Aurora: ¡Prepárate!

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este sábado, 14 de noviembre, se prevé mayor tránsito de vehículos con dirección hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora, por actividades navideñas en El Obelisco.
La entidad pidió a los usuarios que, si tienen un vuelo programado, planifiquen su ruta, salgan con anticipación y lleguen a tiempo al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora hicieron una serie de recomendaciones para pedir a los usuarios de la terminal aérea que tomen sus precauciones.
Con el lema "prepárate frente a los eventos de temporada", el Aeropuerto La Aurora solicitó prevención debido al comienzo de actividades navideñas en El Obelisco, destacando que "se prevé un incremento de tránsito vehicular hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora".
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Hacen recomendaciones con destino a La Aurora
Las autoridades indicaron que "si tienes un vuelo programado para esta fecha, toma en cuenta las siguientes recomendaciones":
- Programa tu llegada con más tiempo de lo habitual.
- Revisa tus documentos con anticipación y tenlos a la mano.
- Utiliza aplicaciones de navegación para conocer el estado del tránsito y planificar tu ruta.
- Mantente en contacto con tu aerolínea para cualquier actualización del vuelo.
Finalmente, las autoridades del Aeropuerto Internacional La Aurora pidieron a los usuarios planificar su traslado hacia el lugar, con el objetivo de llegar a tiempo para el despegue.