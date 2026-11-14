 Capturan a futbolista en pleno partido en El Salvador
Deportes

Capturan a futbolista tras finalizar un partido del ascenso salvadoreño

El futbolista de la Academia BP fue capturado por la Policía Nacional Civil de El Salvador tras ser señalado de agredir a Isabel Barillas, árbitra del encuentro ante Once Municipal.

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Capturan a futbolista tras finalizar un partido del ascenso salvadoreño - Captura de pantalla
Capturan a futbolista tras finalizar un partido del ascenso salvadoreño / FOTO: Captura de pantalla
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Un hecho lamentable se registró este viernes 13 de noviembre en el futbol de ascenso de El Salvador, luego de que un jugador fuera capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) al finalizar un encuentro. El incidente ocurrió en Ahuachapán y ha generado preocupación por la presunta agresión contra una integrante del cuerpo arbitral.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la detención se produjo después del partido entre Once Municipal y Academia BP. El futbolista Víctor Mejía, integrante de Academia BP, fue capturado por las autoridades tras ser señalado de presuntamente agredir a Isabel Barillas, quien estuvo a cargo del arbitraje del encuentro. Hasta el momento, no se han conocido mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Sin pronunciamiento del club ni del ascenso de El Salvador

Por ahora, ni Academia BP ni la Liga de Ascenso de El Salvador se han pronunciado oficialmente sobre lo sucedido. La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de garantizar el respeto y la seguridad de los árbitros dentro y fuera de los terrenos de juego, especialmente ante hechos de violencia que empañan el desarrollo de las competiciones deportivas.

En El Salvador, las agresiones contra las mujeres pueden tener consecuencias legales de acuerdo con la gravedad de los hechos y las disposiciones del Código Penal y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Esta última contempla las expresiones de violencia contra las mujeres en su artículo 55, que incluye conductas como insultos, humillaciones y tratos degradantes. Las posibles sanciones dependerán de la conducta investigada y de las circunstancias del caso, por lo que será responsabilidad de las autoridades esclarecer lo ocurrido y determinar las consecuencias legales correspondientes.

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