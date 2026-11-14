Raphinha y Ancelotti son expulsados en el Japón vs. Brasil

Raphinha no pudo comenzar con tranquilidad su nueva convocatoria con la selección brasileña. El atacante del Barcelona terminó expulsado junto al seleccionador Carlo Ancelotti durante la derrota de Brasil por 3-2 frente a Japón, en un amistoso que dejó un desenlace caliente y varias polémicas arbitrales. Un día después, el futbolista pidió disculpas por su comportamiento, aunque no ocultó su malestar con el árbitro singapurense Jansen Foo, al que responsabilizó de perjudicar a la Canarinha con sus decisiones.
"Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme por mi comportamiento, por la expulsión, pero a veces me resulta difícil controlarme después de tantos errores del árbitro durante el partido", reconoció Raphinha en declaraciones a Grupo Globo. El brasileño explicó que intentó dialogar en varias ocasiones con el colegiado, pero no encontró disposición para escuchar sus reclamaciones. "Intenté hablar con él varias veces y en ninguna sentí que estuviera dispuesto a escucharme", lamentó.
Así se dio la expulsión de Raphinha y Ancelotti
La jugada que provocó su expulsión llegó en el tiempo añadido, cuando Japón consiguió el tanto de la victoria por medio de Sakamoto. Los brasileños reclamaron una posible falta previa de Minamino sobre Joao Gomes, quien perdió el balón en la acción que terminó con el tercer gol japonés. Raphinha, que había sido sustituido por Endrick en el minuto 71, abandonó el banquillo para protestar y acabó viendo la tarjeta roja, al igual que Ancelotti. El delantero también cuestionó otras decisiones arbitrales, entre ellas una posible mano en el primer gol de Japón y un penalti que consideró que debió señalarse a favor de Brasil.
Pese al resultado y las controversias, el futbolista defendió el rendimiento de su selección y consideró que hubo una mejoría durante el encuentro. "Somos un equipo en crecimiento, recuperando su mejor forma tras el Mundial. En mi opinión, hicimos un gran partido, mucho mejor en la segunda parte que en la primera", afirmó. Finalmente, cerró sus declaraciones con una dura crítica al arbitraje: "Es difícil, sobre todo cuando juegas contra el árbitro, se complica mucho". Así, Raphinha puso fin a una semana marcada por las dudas sobre su estado físico, las discusiones por la administración de sus minutos y una expulsión que añadió más tensión a la derrota brasileña.