Guatemala vs. Canadá: los criterios de desempate de Concacaf

La Selección de Guatemala complicó sus aspiraciones de avanzar a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf tras caer 2-3 ante Canadá en el Estadio El Trébol, en el partido de ida de los cuartos de final. Sin embargo, el resultado dejó una puerta abierta para la Azul y Blanco, que llegó a estar tres goles abajo y consiguió descontar en el marcador. Ahora, el equipo guatemalteco tendrá que buscar la clasificación como visitante, con una particularidad en esta eliminatoria: el gol de visita todavía tiene valor como criterio de desempate.
A diferencia de otras competiciones internacionales, Concacaf mantiene esta regla para definir sus series de eliminación directa, por lo que los goles que Guatemala consiga en territorio canadiense pueden resultar determinantes. La Bicolor necesita ganar por dos o más anotaciones de diferencia para conseguir el boleto directamente, sin depender de otros resultados. Marcadores como 0-2, 1-3 o 2-4 le permitirían superar a Canadá en el global y asegurar su presencia en la siguiente ronda.
Guatemala busca el milagro en Canadá
Existe otra posibilidad para los dirigidos por Guatemala: conseguir una victoria por la mínima diferencia, pero anotando cuatro o más goles. Resultados como 3-4 o 4-5 dejarían el marcador global igualado, pero la Selección Nacional avanzaría gracias a la regla del gol de visitante, pues habría conseguido más tantos fuera de casa que su rival. Por otro lado, si Guatemala gana exactamente 2-3, igualaría el marcador global y obligaría a disputar tiempos extra, divididos en dos periodos de 15 minutos, y eventualmente una tanda de penales si persiste el empate.
Por el contrario, cualquier derrota o empate dejaría eliminada a la Azul y Blanco. Incluso una victoria por 0-1 o 1-2 sería insuficiente, ya que Canadá conservaría la ventaja gracias a sus goles como visitante.
El próximo desafío será este lunes 16 de noviembre, cuando Guatemala visite al conjunto canadiense en el BMO Field, a partir de las 19:00 horas. La misión está clara: ganar y marcar los goles necesarios para mantener vivo el sueño de avanzar en la Liga de Naciones de Concacaf.