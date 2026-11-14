Óscar Santis mantiene la fe en Guatemala

La Selección de Guatemala sufrió una dolorosa derrota por 2-3 ante Canadá en el Estadio El Trébol, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Aunque la Azul y Blanco no pudo aprovechar su condición de local, logró reaccionar después de estar tres goles abajo y mantiene sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Tras el encuentro, Óscar Santis compartió sus sensaciones y dejó claro que el equipo no piensa rendirse.
El delantero guatemalteco, autor de uno de los tantos nacionales, habló con Concacaf y destacó el esfuerzo de sus compañeros y el respaldo de la afición, además de mostrarse confiado de cara al compromiso de vuelta. "Orgulloso de mis compañeros, de mi equipo, de mi gente, fue un partido muy duro, pero estamos más vivos, más vivos que nunca, entonces toca prepararnos para la vuelta, que va a ser una batalla. No es momento de bajar los brazos, la serie está abierta, hay que prepararse ahora y enfocarse para el partido de vuelta", expresó.
Santis tiene confianza de un resultado positivo en Canadá
Santis también reconoció que Guatemala deberá corregir los errores que le costaron caro durante el encuentro, aunque considera que el equipo tiene argumentos para buscar la remontada en territorio canadiense. "Sí, la verdad que nada, corregir lo que hicimos mal, ya recuperarnos de la mejor manera y nada, ya pensar en el lunes que creo que tenemos todas las posibilidades, esto es fútbol y de todo puede pasar", señaló.
Asimismo, aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de los aficionados guatemaltecos: "Agradecido siempre, la verdad de corazón, siempre agradecido con ellos porque están en las buenas y en las malas y nada, que crean en nosotros porque tenemos mucho que dar".
La Selección de Guatemala tendrá una nueva oportunidad de buscar la clasificación este lunes 16 de noviembre, cuando visite a Canadá en el BMO Field, a partir de las 19:00 horas. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesita ganar por dos goles o más para avanzar, debido a que el gol de visitante todavía cuenta como criterio de desempate en esta eliminatoria. El desafío será complicado, pero Santis confía en que Guatemala puede protagonizar una remontada y mantener vivo el sueño de continuar en la Liga de Naciones.