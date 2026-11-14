 Celebran a lo grande el 25 aniversario de d4 McCANN
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Agencia d4 McCANN celebra 25 años de grandes ideas en la industria de la creatividad

Un legado de historias, grandes ideas y momentos de crecimiento fueron parte del festejo del 25 aniversario de la agencia d4 McCANN.

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La agencia d4 McCANN celebró a lo grande sus 25 años de historia., d4 McCANN
La agencia d4 McCANN celebró a lo grande sus 25 años de historia. / FOTO: d4 McCANN
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La reconocida agencia de publicidad y marketing d4 McCANN celebró a lo grande su aniversario número 25, destacando que conmemora un periodo de grandes historias, grandes ideas y momentos que les han hecho crecer. Agregaron que en esta ocasión festejan su historia corporativa y el cumpleaños de su fundador, Herbert Castillo.

"25 años no se cumplen todos los días", aseguraron en sus medios oficiales, en donde también aprovecharon para festejar por los premios el "Gran Effie" y los "dos Oros" obtenidos en os Effie Awards 2026.

Los colaboradores y directivos de d4 McCANN brindaron por los años de éxito, en una celebración que honró a los fundadores y el legado de la firma de publicidad y mercadeo. En el evento recordaron las hazañas realizadas que les han permitido alcanzar logros como los recientes reconocimientos recibidos.

La fiesta incluyó música en vivo, con mariachis que dedicaron canciones de cumpleaños a d4 McCANN y a su fundador. Los colaboradores disfrutaron de una velada de buena comida, bebidas y mucha alegría.

Agencia d4 McCANN va por más éxitos

Los colaboradores de d4 McCANN destacaron que son parte de un grupo que sabe trabajar en equipo para alcanzar grandes metas y celebrar cada logro como se merece. Subrayaron que en esta celebración se ve el reflejo de 25 años trabajando, conectando, creando y haciendo historia.

¡Que sigan los éxitos, las ideas y muchos años más de historias por compartir!", desearon.

Cabe destacar que el pasado 28 de octubre la firma d4 McCANN ganó el premio oro en la categoría de Éxito Sostenido por su campaña "Síntomas más humanos" para Tecniscan.

La firma resaltó que este es un reconocimiento a las ideas que trascienden y generan impacto a lo largo del tiempo.

Asimismo, d4 McCANN celebró haber recibido el premio Oro en Servicios de Atención Médica, también por la campaña Síntomas más humanos de Tecniscan. La agencia mencionó que esta es una campaña que pone a las personas en el centro y demuestra el poder de conectar desde lo humano.

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La agencia d4 McCANN celebró a lo grande sus 25 años de historia. - d4 McCANN


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