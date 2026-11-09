Ahorra y Gana: Banco Azteca Lanza Ahorratón Semanal

Banco Azteca Guatemala invita a los guatemaltecos a poner su dinero a trabajar por sus metas y participar en el Ahorratón de Guardadito, una promoción que recompensará el hábito del ahorro con sorteos semanales de premios en efectivo.
Durante esta temporada de fin de año, la institución financiera busca incentivar a las personas a comenzar a ahorrar o incrementar sus ahorros, brindándoles la oportunidad de participar por diferentes premios.
La promoción estará vigente del 9 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027.
¿Cómo participar en el Ahorratón de Guardadito?
De acuerdo con el comunicado oficial de Banco Azteca Guatemala, los clientes podrán participar abriendo una cuenta Guardadito o incrementando su saldo desde Q100 en adelante.
Para acumular oportunidades de participar en los sorteos semanales, deberán mantener los fondos ahorrados durante siete días consecutivos.
Además, la institución destaca que mientras más saldo tengan los clientes en su cuenta, más oportunidades tendrán de ganar.
De esta manera, cada esfuerzo por ahorrar puede acercar a los cuentahabientes no solo a sus metas financieras, sino también a la posibilidad de recibir un premio adicional en efectivo.
Premios de hasta Q200,000
Uno de los principales atractivos del Ahorratón de Guardadito es la cantidad de premios que se entregarán durante la promoción.
Banco Azteca Guatemala informó que se realizarán ocho sorteos semanales, con premios en efectivo de los siguientes montos:
· Q500
· Q2,000
· Q3,000
· Q5,000
· Un premio mayor de Q200,000
Durante la promoción se conocerá a más de 250 ganadores, quienes serán anunciados a través de las redes sociales oficiales de Banco Azteca Guatemala.
Una iniciativa para fomentar el ahorro
Más allá de los premios, el Ahorratón de Guardadito busca demostrar que no se necesitan grandes cantidades de dinero para comenzar a ahorrar.
Con aportaciones desde Q100 en adelante, los guatemaltecos pueden dar el primer paso hacia una mayor tranquilidad financiera.
La institución señala que el ahorro puede convertirse en una herramienta importante para cumplir un sueño, prepararse ante un imprevisto o iniciar el próximo año con mayor respaldo económico.
Asimismo, destaca que cada quetzal ahorrado representa una oportunidad para construir un mejor futuro.
Con iniciativas como esta, Banco Azteca Guatemala continúa impulsando la inclusión financiera y acercando herramientas de ahorro accesibles que contribuyen al bienestar y la prosperidad de las familias guatemaltecas.
¿Dónde conocer más sobre la promoción?
Las personas interesadas en participar en el Ahorratón de Guardadito pueden consultar los canales oficiales de Banco Azteca Guatemala para conocer más detalles sobre la promoción y sus condiciones de participación.
También pueden visitar el sitio web www.bancoazteca.com.gt o comunicarse al teléfono 2306-7400.