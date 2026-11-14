 Ceniza del volcán de Fuego en Sacatepéquez y Guatemala
Nacionales

Ceniza del volcán de Fuego podría caer en Sacatepéquez y Guatemala

El Insivumeh informó que la actividad del coloso hace que se produzcan columnas de gas y cenizas a 4 mil 800 msnm.

Compartir:
El Insivumeh compartió un mapa de dispersión de ceniza. , Insivumeh.
El Insivumeh compartió un mapa de dispersión de ceniza. / FOTO: Insivumeh.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La actividad del volcán de Fuego produce una emisión de columnas de gas y ceniza a alturas de 4 mil 300 a 4 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), informó El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) este sábado, 14 de noviembre de 2026.

La entidad explicó que el material puede alcanzar alturas de 14 mil 108 a 15 mil 748 pies, que se dispersan a 30 kilómetros en dirección este y noreste, provocando que dicha ceniza se disperse sobre el espacio aéreo de los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala.

Agregaron que, según modelos numéricos desarrollados en Insivumeh, la ceniza del volcán de Fuego puede alcanzar distancias de hasta 40 kilómetros y estas condiciones atmosféricas se mantendrán por las siguientes 24 horas.

"Estas emisiones de ceniza se asocian a periodos de desgasificación más prolongados, lo cual se considera parte de la actividad normal del volcán de Fuego. Los registros sísmicos no sugieren ningún incremento en su actividad", aseguraron.

En otras noticias: Autoridades del Aeropuerto La Aurora señalaron que algunas actividades navideñas en El Obelisco pueden generar tránsito lento.

Prevén tránsito lento con dirección al Aeropuerto La Aurora

Autoridades del Aeropuerto La Aurora señalaron que algunas actividades navideñas en El Obelisco pueden generar tránsito lento.

Recomendaciones por caída de ceniza del volcán de Fuego

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene varias recomendaciones por la caída de ceniza del volcán de Fuego u otro coloso que entre en actividad, entre las mismas esta

  • Proteger el agua y la respiración cubriendo los depósitos del vital líquido y utilizando mascarilla para cubrir la boca y la nariz ante la caída de ceniza.
  • Conocer el plan de respuesta si permanece o vive cerca de las áreas afectadas por caída de ceniza, para ello piden acércarse a las autoridades locales y conoce el Plan de Respuesta del lugar.
  • Consultar los reportes oficiales para informarse por medio de datos oficiales de la SE-CONRED y el INSIVUMEH.
  • Retirar la ceniza acumulada: "Cuando cese la caída de ceniza, realiza la limpieza del techo y las reposaderas para evitar otros daños", solicitaron.
Foto embed
El Insivumeh compartió un mapa de dispersión de ceniza. - Insivumeh.

En Portada

Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias con una ceremonia Mayat
Nacionales

Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias con una ceremonia Maya

11:09 AM, Nov 14
Fieles católicos celebrarán la Solemnidad de Cristo Reyt
Nacionales

Fieles católicos celebrarán la Solemnidad de Cristo Rey

10:23 AM, Nov 14
Prevén tránsito lento con dirección al Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Prevén tránsito lento con dirección al Aeropuerto La Aurora

07:43 AM, Nov 14
Portugal intenta homenajear a Cristiano Ronaldo, pero termina recibiendo críticast
Deportes

Portugal intenta homenajear a Cristiano Ronaldo, pero termina recibiendo críticas

12:09 PM, Nov 14
Muere actor de La Familia P. Luche tras atravesar una crisis económicat
Farándula

Muere actor de La Familia P. Luche tras atravesar una crisis económica

09:57 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNCSeguridad#liganacionalAtaque armado65VueltaJusticiaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar