Ceniza del volcán de Fuego en Sacatepéquez y Guatemala

La actividad del volcán de Fuego produce una emisión de columnas de gas y ceniza a alturas de 4 mil 300 a 4 mil 800 metros sobre el nivel del mar (msnm), informó El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) este sábado, 14 de noviembre de 2026.
La entidad explicó que el material puede alcanzar alturas de 14 mil 108 a 15 mil 748 pies, que se dispersan a 30 kilómetros en dirección este y noreste, provocando que dicha ceniza se disperse sobre el espacio aéreo de los departamentos de Sacatepéquez y Guatemala.
Agregaron que, según modelos numéricos desarrollados en Insivumeh, la ceniza del volcán de Fuego puede alcanzar distancias de hasta 40 kilómetros y estas condiciones atmosféricas se mantendrán por las siguientes 24 horas.
"Estas emisiones de ceniza se asocian a periodos de desgasificación más prolongados, lo cual se considera parte de la actividad normal del volcán de Fuego. Los registros sísmicos no sugieren ningún incremento en su actividad", aseguraron.
En otras noticias: Autoridades del Aeropuerto La Aurora señalaron que algunas actividades navideñas en El Obelisco pueden generar tránsito lento.
Recomendaciones por caída de ceniza del volcán de Fuego
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene varias recomendaciones por la caída de ceniza del volcán de Fuego u otro coloso que entre en actividad, entre las mismas esta
- Proteger el agua y la respiración cubriendo los depósitos del vital líquido y utilizando mascarilla para cubrir la boca y la nariz ante la caída de ceniza.
- Conocer el plan de respuesta si permanece o vive cerca de las áreas afectadas por caída de ceniza, para ello piden acércarse a las autoridades locales y conoce el Plan de Respuesta del lugar.
- Consultar los reportes oficiales para informarse por medio de datos oficiales de la SE-CONRED y el INSIVUMEH.
- Retirar la ceniza acumulada: "Cuando cese la caída de ceniza, realiza la limpieza del techo y las reposaderas para evitar otros daños", solicitaron.