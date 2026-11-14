 Jugadores de Usac pierden oportunidad de ganar vehículo
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CF Usac queda eliminado y jugadores pierden oportunidad de ganar un vehículo de lujo

Pese a la gran motivación existente, el plantel estudioso no pudo remontar la serie ante Ayutla.

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Equipo del Club Futbol Usac
Equipo del Club Futbol Usac / FOTO: CF Usac
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El Club de Futbol Usac quedó eliminad en la fase de octavos de final de la Liga de Futbol Segunda División de Guatemala tras perder, nuevamente, ante Ayutla F. C. La motivación hecha previa a este partido, de ganarse un vehículo de alta gama, no sirvió de motivación para los estudiosos, que otra vez fracasan en las ligas de ascenso del futbol guatemalteco.

El CF Usac clasificó a la fase de los octavos de final de la Segunda División y su rival era Ayutla. El duelo de ida, jugado el pasado domingo 8 de noviembre en San Marcos, terminó con un triunfo local de 2-1, pero con un difícil desenlace el cual sería este sábado 14 de noviembre en el estadio Revolución.  

Con toda la motivación del mundo, los jugadores recibieron un ostentoso ofrecimiento: el presidente del club entregaría un vehículo lujoso para ser sorteado entre el plantel, si el equipo lograba la remontada y clasificaba a los cuartos de final.

"El presidente de la junta directiva del equipo, Carlos Echeverría, ha anunciado que, si conseguimos la victoria este sábado ante Deportivo Ayutla, se sorteará este vehículo entre los jugadores de nuestro plantel", fue la publicación hecha por el club en Facebook el viernes en horas de la tarde.  

CF Usac, eliminado

Este sábado a las 09:00 horas, el Club de Futbol Usac recibió al Deportivo Ayutla en el estadio Revolución, pero para sus intereses, el equipo no pudo remontar y terminó perdiendo nuevamente ante el representativo de San Marcos.  

En el duelo de vuelta, Ayutla ganó 0-2 con doblete de Otto Ortiz (15 y 47) y con un global de 4-1 avanzó a los cuartos de final de la Segunda División ante un claro favorito para llevarse la serie.

De esta forma, el plantel de jugadores no solo perdió la oportunidad de seguir avanzando en la fase final, sino también el chance de ganarse un vehículo lujoso. 

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Ayutla elimina al CF Usac - Segunda División

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