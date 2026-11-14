De la Fuente confirma el regreso de Lamine Yamal

La selección española recibió buenas noticias de cara a su último compromiso en la fase de grupos de la Liga de Naciones. El seleccionador Luis de la Fuente confirmó que Lamine Yamal se encuentra completamente recuperado de las molestias en la rodilla derecha y estará disponible para enfrentar a Inglaterra este domingo en el estadio Metropolitano de Madrid.
El técnico español aseguró que el extremo del Barcelona ha evolucionado favorablemente y se encuentra en óptimas condiciones para volver a la actividad, aunque evitó confirmar si aparecerá en el once titular. "Está en perfectas condiciones. Ha recuperado fantásticamente bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes duros, el frío, ha descansado mucho más. Ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema", explicó durante la rueda de prensa previa al encuentro.
De la Fuente espera un duelo parejo ante Inglaterra
De la Fuente también destacó la importancia del enfrentamiento ante Inglaterra, al que calificó como uno de los mejores partidos que se pueden disputar actualmente en el fútbol internacional. El seleccionador reconoció el potencial de ambos equipos y anticipó un duelo complicado, aunque dejó claro que España no saldrá a especular con el resultado, pese a que un empate le garantiza terminar como líder de su grupo. "Te garantizo que queremos ganar. Hay otro hito y es que llevamos doce partidos consecutivos ganados y queremos el trece", afirmó.
Por otra parte, el entrenador valoró el gran momento que atraviesa España, que acumula 43 encuentros consecutivos sin conocer la derrota y mantiene la ambición de seguir haciendo historia. También defendió el estilo de juego de su selección frente al modelo inglés, al considerar que cada equipo debe aprovechar las características de sus futbolistas. Con Lamine Yamal nuevamente disponible, España buscará cerrar la fase de grupos con una victoria ante una Inglaterra que también llega con argumentos para protagonizar un partido de alto nivel.