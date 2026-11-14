 De la Fuente confirma el regreso de Lamine Yamal
Deportes

De la Fuente confirma el regreso de Lamine Yamal para enfrentar a Inglaterra

Lamine Yamal está recuperado de las molestias en la rodilla derecha que le impidieron jugar ante República Checa y podrá reaparecer con España este domingo.

Compartir:
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da instrucciones al delantero Lamine Yamal., EFE
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, da instrucciones al delantero Lamine Yamal. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección española recibió buenas noticias de cara a su último compromiso en la fase de grupos de la Liga de Naciones. El seleccionador Luis de la Fuente confirmó que Lamine Yamal se encuentra completamente recuperado de las molestias en la rodilla derecha y estará disponible para enfrentar a Inglaterra este domingo en el estadio Metropolitano de Madrid.

El técnico español aseguró que el extremo del Barcelona ha evolucionado favorablemente y se encuentra en óptimas condiciones para volver a la actividad, aunque evitó confirmar si aparecerá en el once titular. "Está en perfectas condiciones. Ha recuperado fantásticamente bien. Le ha venido bien quitarse dos viajes duros, el frío, ha descansado mucho más. Ha venido en perfectas condiciones. Está para jugar sin ningún problema", explicó durante la rueda de prensa previa al encuentro.

De la Fuente espera un duelo parejo ante Inglaterra

De la Fuente también destacó la importancia del enfrentamiento ante Inglaterra, al que calificó como uno de los mejores partidos que se pueden disputar actualmente en el fútbol internacional. El seleccionador reconoció el potencial de ambos equipos y anticipó un duelo complicado, aunque dejó claro que España no saldrá a especular con el resultado, pese a que un empate le garantiza terminar como líder de su grupo. "Te garantizo que queremos ganar. Hay otro hito y es que llevamos doce partidos consecutivos ganados y queremos el trece", afirmó.

Por otra parte, el entrenador valoró el gran momento que atraviesa España, que acumula 43 encuentros consecutivos sin conocer la derrota y mantiene la ambición de seguir haciendo historia. También defendió el estilo de juego de su selección frente al modelo inglés, al considerar que cada equipo debe aprovechar las características de sus futbolistas. Con Lamine Yamal nuevamente disponible, España buscará cerrar la fase de grupos con una victoria ante una Inglaterra que también llega con argumentos para protagonizar un partido de alto nivel.

Foto embed
Lamine Yamal - EFE

En Portada

Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias con una ceremonia Mayat
Nacionales

Rinden homenaje a Miguel Ángel Asturias con una ceremonia Maya

11:09 AM, Nov 14
Fieles católicos celebrarán la Solemnidad de Cristo Reyt
Nacionales

Fieles católicos celebrarán la Solemnidad de Cristo Rey

10:23 AM, Nov 14
Prevén tránsito lento con dirección al Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Prevén tránsito lento con dirección al Aeropuerto La Aurora

07:43 AM, Nov 14
Portugal intenta homenajear a Cristiano Ronaldo, pero termina recibiendo críticast
Deportes

Portugal intenta homenajear a Cristiano Ronaldo, pero termina recibiendo críticas

12:09 PM, Nov 14
Muere actor de La Familia P. Luche tras atravesar una crisis económicat
Farándula

Muere actor de La Familia P. Luche tras atravesar una crisis económica

09:57 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolViolenciaPNCSeguridad#liganacionalAtaque armado65VueltaJusticiaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar