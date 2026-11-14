 Choque de motocicleta y camión deja un fallecido en Escuintla
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Choque de motocicleta y camión deja un fallecido en Escuintla

Por la fuerza del impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta quedó con medio cuerpo dentro de la cabina del camión.

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El accidente causa fuerte congestionamiento en el lugar., Bomberos Voluntarios.
El accidente causa fuerte congestionamiento en el lugar. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Imágenes impresionantes se pudieron captar en el kilómetro 64 de la antigua carretera entre Escuintla y el municipio de San José durante este sábado, 14 de noviembre de 2026, donde un choque entre un camión y una motocicleta dejó a un hombre fallecido y a otro gravemente herido.

Un video compartido mostró que dentro de la cabina del transporte de carga quedó un hombre parcialmente adentro, tras haber impactado de frente el vidrio delantero del camión. Asimismo, en la parte de afuera, a la orilla de la carretera, quedó otro hombre tendido en el suelo con una fuerte hemorragia.

Bomberos Voluntarios de la 14 compañía aseguraron haber atendido el choque entre el camión y la motocicleta tras recibir varios llamados de auxilio. Técnicos en urgencias médicas brindaron atención prehospitalaria a uno de los pacientes, quien presentaba diversos traumas, por lo que fue trasladado en la ambulancia 1504 hacia la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, reportaron los rescatistas.

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