 Portugal inició la era post-Cristiano con goleada en contra
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Dinamarca destroza a Portugal en el inicio de la era post-Cristiano

El primer partido sin su máxima leyenda terminó en una auténtica pesadilla para Portugal, que fue superado de principio a fin por Dinamarca.

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Dinamarca golea a Portugal en Braga - EFE
Dinamarca golea a Portugal en Braga / FOTO: Agencia EFE
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La Selección de Portugal vivió una noche para el olvido en el comienzo de su nueva etapa sin Cristiano Ronaldo. En su primer compromiso tras el retiro internacional de su máxima leyenda, anunciado el pasado 5 de noviembre, el combinado lusitano sufrió una dolorosa goleada por 1-4 ante Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga, en un encuentro que dejó muchas dudas sobre el futuro del equipo.

Los dirigidos por Jorge Jesús, que ahora tienen a Bruno Fernandes como capitán, no pudieron encontrar respuestas ante el conjunto danés, que tuvo en Rasmus Hojlund a su gran protagonista. El delantero firmó un doblete para encaminar la contundente victoria visitante, mientras que Pierre-Emile Højbjerg y Joachim Andersen completaron la goleada, en una noche que Dinamarca dominó y Portugal difícilmente olvidará. Por los lusitanos anotó Bernardo Silva al 90+4.

Portugal fue inoperante ante Dinamarca

Aunque Cristiano Ronaldo ya no estuvo sobre el terreno de juego, su figura se hizo presente en cada rincón del estadio. Los aficionados portugueses prepararon un tifo y un mosaico especial para rendir homenaje al histórico delantero. Además, todos los futbolistas lusitanos saltaron al campo con camisetas que lucían el emblemático número 7, mientras que, al cumplirse ese minuto de partido, los aficionados dedicaron una ovación en las gradas para reconocer la trayectoria de CR7.

De esta manera, Portugal comenzó una nueva etapa después de cerrar uno de los capítulos más importantes de su historia futbolística. Cristiano Ronaldo se despidió de la selección absoluta con 234 partidos y 146 goles, cifras que representan récords mundiales en el fútbol masculino, además de 35 asistencias. A su extraordinario legado se suman tres títulos oficiales: la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA. Sin embargo, el primer examen sin su máxima figura terminó siendo una auténtica pesadilla para los lusitanos.

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La decepción de Pedro Neto en la goleada de Dinamarca ante Portugal - Agencia EFE

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