Fecha FIFA: Resultados de amistosos de selecciones Conmebol

Uruguay sorprendió a Argentina en La Bombonera en la era posMessi y se llevó un gran triunfo en duelo amistoso disputado en territorio argentino; Colombia derrotó a Chile, Ecuador hizo lo propio ante el elenco centroamericano de Costa Rica, Perú se impuso a Bolivia, Brasil viajó a Japón y defraudó tras una derrota de 3-2, Paraguay se agenció goleada ante Singapur y Venezuela cierra este sábado la actividad de las selecciones sudamericanas en el arranque de la Fecha FIIFA de noviembre de 2026.
Argentina 1-2 Uruguay
La selección de Uruguay amargó este viernes el comienzo de la era pos-Messi en la selección de Argentina y consiguió una inobjetable victoria por 1-2 en la edición 198 del Clásico del Río de La Plata, un partido amistoso jugado en el estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires.
El defensa Leonardo Balerdi, en contra a los tres minutos del segundo tiempo, y Maxi Araújo seis minutos después decretaron las anotaciones de la Celeste, que bajo el mando de Diego Forlán mostró una faceta más dinámica y fiel a su reconocida garra charrúa. Julián Álvarez, el estelar delantero del Atlético de Madrid, descontó para Argentina a los 28 minutos de la segunda parte.
Colombia 1-0 Chile
Un gol en propia puerta del central Guillermo Maripán le dio este viernes la victoria 1-0 a Colombia sobre Chile en un partido amistoso disputado en la ciudad de Cali (suroeste) en el que ambos equipos probaron jugadores y propuestas pensando en el futuro.
El encuentro, disputado en el estadio Pascual Guerrero, se celebró en esta ciudad del suroeste de Colombia porque la recaudación será destinada para atender a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país andino el pasado 10 de agosto.
Perú 2-0 Bolivia
La selección de Perú venció este viernes por 2-0 a la de Bolivia con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro en un partido amistoso de la fecvha FIFA jugado en el estadio Alejandro Villanueva de Lima y sumó su segundo triunfo en la era de su técnico, el brasileño Mano Menezes.
El conjunto blanquirrojo necesitaba regalar otra victoria a sus hinchas antes de cumplir el primer año de Menezes como estratega y lo consiguió a costa de la selección de Oscar Villegas, que ha sumado cinco derrotas desde junio pasado.
Ecuador 2-0 Costa Rica
Ecuador derrotó este viernes por 2-0 a Costa Rica en un partido amistoso de la fecha FIFA disputado en Quito en el que el argentino Marcelo Gallardo consiguió su primer triunfo como seleccionador desde que asumió el cargo en la 'Tri'.
Durante los primeros minutos, Ecuador y Costa Rica presionaron con el objetivo de asumir el control del balón, aunque el equipo centroamericano lo recuperaba con mayor rapidez y generaba más llegadas al arco defendido por Hernán Galíndez.
Japón 3-2 Brasil
Ni dos golazos de Vinícius Junior fueron suficientes para rescatar a Carlo Ancelotti de los fantasmas que persiguen a Brasil, derrotada este sábado por Japón (3-2) con un tanto de Sakamoto en el último suspiro, que convirtió en una frustración colectiva la reivindicación personal del delantero del Real Madrid, autor de dos genialidades que terminaron sin premio.
Vinícius encontró en Japón la inspiración que tanto necesita para recuperar protagonismo a las órdenes de José Mourinho. Después de cuatro partidos de sanción con el Real Madrid, con participaciones intermitentes en la Liga de Campeones, el atacante brasileño respondió con dos disparos extraordinarios desde fuera del área para levantar una desventaja de dos goles, pero su exhibición no bastó para ocultar las debilidades de una selección que volvió a tropezar con sus propios errores.
Singapur 1-4 Paraguay
Desde su eliminación en octavos de final del Mundial 2026 contra Francia, Paraguay ha ganado todos y cada uno de sus tres amistosos, este viernes con un triunfo previsible contra Singapur, a la que no doblegó realmente hasta el final del primer tiempo y el segundo, con el 1-2 de Mauricio Magalhaes, el 1-3 de Gustavo Caballero y el 1-4 de Julio Enciso.
*Información EFE.