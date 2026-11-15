 Localizan cadáver en Puente Marmol de Río Hondo, Zacapa
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Localizan cadáver en Puente Marmol de Río Hondo, Zacapa

Los bomberos acudieron al llamado de emergencia en el caserío Puente Marmol, Río Hondo, Zacapa, donde ocurrió el hallazgo.

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Los cuerpos de rescate acudieron al llamado de vecinos., Bomberos Voluntarios.
Los cuerpos de rescate acudieron al llamado de vecinos. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Los cuerpos de socorro confirmaron el hallazgo de un hombre fallecido en las aguas de la comunidad Puente Marmol, municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, durante la tarde de este domingo, 15 de noviembre de 2026.

Medios de Zacapa informaron que el fallecido fue identificado como Luis Fernando Archila, quien había sido reportado como desaparecido el pasado viernes. Agregaron que la víctima residía en el caserío Puerta de Golpe, del municipio de Teculután, departamento de Zacapa.

Los cuerpos de rescate dieron aviso a las autoridades tras confirmar el hecho en la comunidad Puerta Marmol, donde el lugar es atravesado por aguas del Río Motagua.

Bomberos Voluntarios de la 75 compañía atendieron la emergencia, dando aviso a las autoridades competentes para los trámites de ley y para el levantamiento del fallecido. Por el momento no se conocen detalles de lo que pudo haber ocurrido en el lugar del hallazgo.

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Hombre muere ahogado en el río Teculután

El mismo cuerpo de rescate reportó el hallazgo de otro hombre fallecido por asfixia por sumersión en aguas del río Teculután, en el kilómetro 119 de la carretera al Atlántico.

Bomberos Voluntarios de la 75 Compañía, ubicada en Zacapa, acudieron al lugar y efectuaron la extracción de la persona. Los paramédicos aplicaron maniobras de RCP en la víctima para tratar de reanimarlo, pero los resultados fueron negativos.

Los rescatistas reportaron que la víctima no fue identificada tras el rescate, por lo que las autoridades competentes se hicieron cargo del escenario para hacer las investigaciones y determinar los nombres y apellidos de la víctima mortal.

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Los cuerpos de rescate acudieron al llamado de vecinos. - Bomberos Voluntarios.

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