 Generador de Contenido Guatemalteco Sufre Robo en Costa Rica
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Generador de contenido guatemalteco vive angustiante robo en Costa Rica

Un viaje familiar terminó convirtiéndose en una experiencia inesperada y preocupante para el creador de contenido Edgar Girón.

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Vonos pue, Vonos pue
Vonos pue / FOTO: Vonos pue
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El generador de contenido guatemalteco Edgar Girón, conocido en redes sociales como Vonos Pue, compartió un video para dar a conocer el difícil momento que atravisó junto a su familia. Y es que el influencer fue víctimas del robo de una mochila que contenía sus pasaportes y otros documentos personales durante una visita a Manuel Antonio, Costa Rica.

De acuerdo con el relato del creador de contenido, el incidente ocurrió cuando él y su esposa regresaron a la camioneta negra en la que se movilizaban. En el vehículo habían dejado una mochila con documentos importantes, tarjetas de crédito, licencias de conducir y las llaves del automóvil.

Girón explicó que recuerda haber tenido la mochila al momento de regresar al vehículo, ya que dentro se encontraban las llaves que necesitaban para abrirlo.  Posteriormente, mientras él y su esposa se ocupaban de subir a sus hijos y acomodarlos en las sillas de seguridad, dejó la mochila en el baúl de la camioneta.

Sin embargo, al percatarse de lo sucedido, descubrieron que ya no tenían sus pertenencias, entre ellas los pasaportes de los integrantes de la familia, situación que los dejó en una posición complicada al encontrarse fuera de Guatemala. A través de su publicación, el creador de contenido expresó su tristeza y frustración por lo ocurrido.

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También manifestó que tenía una percepción muy positiva de Costa Rica, al considerarlo un país seguro y que procura cuidar a los turistas que lo visitan. Su principal intención al compartir el video es conseguir que su caso llegue a las autoridades costarricenses, cuerpos policiales, medios de comunicación y creadores de contenido que puedan ayudar a difundir la información.

Asimismo, hizo un llamado a influencers y personas con comunidades digitales para que compartan su denuncia y contribuyan a que la situación tenga mayor alcance.

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Girón indicó que ya había compartido lo sucedido en diferentes grupos de guatemaltecos que viven en Costa Rica, con la esperanza de recibir apoyo y obtener información que permita localizar sus documentos. El caso también ha puesto sobre la mesa la preocupación que representa perder o sufrir el robo de documentos de identificación mientras se está en el extranjero, especialmente cuando se viaja en familia.

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