Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron heridas como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes, 20 de noviembre, en el sector de Arena Blanca, aldea Tuisquinque, municipio de Tajumulco, San Marcos.
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que fueron notificados sobre un hecho en el que las personas habían caído a un barranco de más de 100 metros de profundidad, por lo que trasladaron unidades de emergencia de inmediato.
Según la información recabada, los pobladores del sector se percataron del percance vial, así que se acercaron para apoyar a los afectados y lograron rescatar inicialmente a uno de los ocupantes de la motocicleta, cuya identidad no fue establecida, y fue trasladado a un centro asistencial privado de Tajumulco.
Posteriormente, elementos de la institución de socorro, en coordinación con vecinos del lugar, realizaron las labores de búsqueda y extracción del otro motorista afectado. Tras un rastreo en la zona, finalmente lograron encontrarlo.
Fue identificado como Joel López López, de 28 años, originario de la aldea Toquián Chico. Durante la evaluación prehospitalaria, los socorristas determinaron que presentaba posible trauma de cráneo, fractura de clavícula derecha, pérdida de piezas dentales, además de múltiples golpes y laceraciones en distintas partes del cuerpo.
El paciente fue atendido por los técnicos en urgencias médicas, quienes lo estabilizaron y lo trasladaron a un centro asistencial debido a que tenía algunas lesiones de gravedad.
Hasta el momento, únicamente se ha podido establecer que ambos hombres se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que se desconocen, cayeron al fondo de la hondonada. Las autoridades se presentaron al lugar para darle seguimiento al caso.