La franquicia Grand Theft Auto (GTA) no solamente ha revolucionado la industria de los videojuegos por sus mundos abiertos, persecuciones y misiones criminales. También ha construido buena parte de su identidad tomando elementos de algunas de las películas y series más reconocidas de Hollywood.
Con la expectativa que rodea a Grand Theft Auto VI (GTA 6), las influencias cinematográficas de Rockstar Games vuelven a despertar el interés de los jugadores.
Producciones como Scarface, Goodfellas, Heat y la serie Miami Vice han servido como referencias para desarrollar historias, personajes y escenarios que combinan el crimen organizado, las traiciones, el lujo y la violencia.
A lo largo de los años, Rockstar Games ha reconocido distintas influencias cinematográficas en sus videojuegos, mientras que los seguidores de la franquicia han identificado numerosas similitudes con producciones de Hollywood.
Scarface (1983): la película que marcó Vice City
Protagonizada por Al Pacino y dirigida por Brian De Palma, Scarface sigue el ascenso de Tony Montana dentro del narcotráfico en Miami.
Su estética de los años ochenta, las mansiones, los clubes nocturnos y las luchas por el poder dejaron una huella especialmente visible en GTA: Vice City, lanzado en 2002.
La relación entre ambas producciones no es solamente una interpretación de los fanáticos. Rockstar Games ha reconocido que Scarface fue una de las grandes inspiraciones de Vice City, especialmente por sus personajes, escenarios y música.
El recorrido criminal de Tommy Vercetti, protagonista del videojuego, comparte elementos narrativos con las historias de ascenso al poder que caracterizan al cine de gánsteres.
Goodfellas (1990): lealtad, ambición y traiciones
Dirigida por Martin Scorsese, Goodfellas, conocida en español como Buenos muchachos, presenta la vida de Henry Hill y su participación en el crimen organizado.
Su combinación de ambición, violencia, amistad y traición se convirtió en una referencia para la narrativa de Grand Theft Auto.
Un detalle especial conecta directamente a esta película con GTA: Ray Liotta, quien interpretó a Henry Hill, también prestó su voz al personaje de Tommy Vercetti en Vice City.
La influencia de Goodfellas puede apreciarse en el interés de Rockstar por desarrollar personajes criminales complejos, relaciones de lealtad y conflictos que terminan transformándose en enfrentamientos violentos.
Heat (1995): los grandes robos y las persecuciones
Conocida en español como Fuego contra fuego, esta película de Michael Mann reúne a Robert De Niro y Al Pacino en una historia sobre una banda de ladrones profesionales y los detectives que intentan detenerla.
Sus robos cuidadosamente planificados, enfrentamientos armados y persecuciones urbanas recuerdan varias de las misiones más representativas de GTA.
Una de las conexiones más conocidas se encuentra en GTA V, donde los protagonistas realizan atracos que requieren preparación, coordinación y diferentes estrategias.
El enfoque cinematográfico de Heat también ha influido en la manera en que la franquicia presenta la tensión entre delincuentes y autoridades.
Miami Vice: la serie que definió la estética de Vice City
Aunque no es una película, la serie policial estrenada en 1984 merece un lugar especial entre las influencias de Grand Theft Auto.
Protagonizada por Don Johnson y Philip Michael Thomas, destacó por sus automóviles deportivos, trajes elegantes, música y escenarios nocturnos de Miami.
Su estilo visual, caracterizado por luces de neón, colores llamativos, playas y ambientes nocturnos, ayudó a construir la identidad de GTA: Vice City.
Incluso Philip Michael Thomas, quien interpretó a Ricardo Tubbs en la serie, participó en el videojuego prestando su voz a Lance Vance.
Con GTA 6, Rockstar regresa a Vice City, aunque ahora presenta una versión contemporánea de la ciudad, con nuevas tecnologías, escenarios y personajes.
Carlito's Way (1993): el pasado criminal que resulta difícil abandonar
Protagonizada por Al Pacino, Carlito's Way cuenta la historia de Carlito Brigante, un delincuente que intenta abandonar su pasado después de salir de prisión.
Sin embargo, las relaciones con antiguos socios y el ambiente criminal dificultan sus planes de comenzar una nueva vida.
La película ha sido relacionada con el universo de Grand Theft Auto por sus temas de redención, lealtad y las consecuencias de una vida vinculada al crimen.
Estos elementos también aparecen en distintas entregas de la franquicia, cuyos protagonistas suelen enfrentar conflictos entre sus aspiraciones personales y sus actividades delictivas.
¿Qué películas inspiraron GTA 6?
Grand Theft Auto VI vuelve a situar la acción en Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.
La historia sigue a Jason Duval y Lucia Caminos, dos protagonistas que terminan involucrados en una conspiración criminal después de que un golpe sale mal.
La ambientación del videojuego ha despertado comparaciones con películas y series relacionadas con el crimen, las persecuciones y la vida nocturna de Miami.
Entre las referencias cinematográficas que ayudan a comprender la identidad de la franquicia se encuentran Scarface, Heat, Goodfellas y Miami Vice.
Sin embargo, es importante distinguir entre las influencias reconocidas en entregas anteriores y las similitudes que los seguidores identifican en GTA 6.
Esto no significa que la nueva entrega reproduzca directamente las historias de estas producciones, sino que comparte elementos visuales y narrativos característicos del cine criminal.