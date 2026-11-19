La mañana de este jueves 19 de noviembre, se reporta una nueva diligencia por parte de fiscales del Ministerio Público (MP) en la instalación del Palacio Nacional de los Deportes, ubicado en la 26 calle 9-31 de la zona 5 capital. En dicha sede operan oficinas administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). Esta es la segunda vez en la semana que existe presencia de autoridades de la Fiscalía en dicho inmueble donde se da un proceso de investigación el cual se mantiene en reserva.
El pasado lunes 16 de noviembre, el MP detalló que se realizaron diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en las instalaciones del Comité Olímpico Guatemalteco como parte del seguimiento a una investigación relacionada con la posible comisión del delito de abuso de autoridad.
Y este jueves, nuevamente, personal del Ministerio Público realiza una diligencia en dicha entidad, sin darse a conocer por el momento más detalles de la misma.
Lo cierto es que, dicha visita ocurre a pocas horas de que se celebre una Asamblea General por parte del COG (17:30 horas) y en un día donde el diputado José Chic denunció ante la Fiscalía, que autoridades deportivas "están tratando de generar acciones para entorpecer el avance del proceso que se está diligenciando actualmente".
Denuncia de los diputados
Tras las acciones llevadas a cabo el pasado lunes en oficinas del Comité Olímpico Guatemalteco, la diputada Karina Paz denunció a través de redes sociales que para este jueves el COG estaría realizando una Asamblea General para intentar declarar "non grato" al juez que ordenó una captura de la secretaria administrativa del Comité.
Asimismo, este mismo jueves, el parlamentario José Chic confirmó que se había presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra miembros del Comité Olímpico Guatemalteco por obstaculización a la acción penal, esto debido a la convocatoria para la Asamblea General.
De acuerdo al congresista, las autoridades deportivas del COG "están tratando de generar acciones para entorpecer el avance del proceso que se está diligenciando actualmente en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente".
José Chica reitera que actualmente hay una orden de captura vigente en contra de la secretaria administrativa del COG, y es un proceso que está en contra de varios miembros del Comité Ejecutivo del COG, y "nada tiene qué ver con asociaciones ni federaciones".