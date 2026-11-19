Alejandro Speitzer generó preocupación entre sus seguidores tras publicar en Instagram una fotografía en la que aparece con el rostro golpeado y ensangrentado.
La imagen encendió las alarmas y llevó a sus fans a preguntarse si el actor había sido víctima de una agresión o asalto.
En medio de los rumores sobre su vida sentimental, la instantánea despertó cientos de comentarios y especulaciones.
Algunos usuarios temieron que el actor hubiera sufrido un ataque, mientras que otros, menos alarmistas, mencionaron la posibilidad de que se tratara de maquillaje artístico para un nuevo proyecto actoral, ya que Alejandro Speitzer ha participado en diversas producciones de acción recientemente.
Alejandro Speitzer acompañó la foto con un escueto mensaje: "Chale". La ausencia de detalles concretos alentó aún más la discusión en redes sociales. Entre los comentarios más repetidos se leían frases como:
- "Qué buena caracterización, hermano"
- "¿Qué te pasó, amor?"
- "Espero que sea un personaje y que no sea verdad"
- "Dime que está bien"
Aunque la imagen fue impactante, colegas del actor confirmaron que se trataba simplemente de una caracterización para un nuevo trabajo y que él no había sufrido ningún daño real.
Para tranquilizar a sus seguidores, el propio Alejandro Speitzer publicó posteriormente un video en sus historias de Instagram en el que aparecía en perfecto estado de salud.
Víctima de la delincuencia
Aunque afortunadamente no fue agredido, Alejandro Speitzer sí fue víctima de la delincuencia hace algunos meses.
A finales de agosto, denunció que dos de sus maletas, las cuales contaban con candados, fueron saqueadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Según comentó, se robaron varios objetos. Si bien señaló que ya había reportado el hecho ante las autoridades, quiso exponer su historia para ver si podía dar con "los amantes de lo ajeno".
"Estoy llegando de viaje y con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta. No me robaron, me saquearon. Dos maletas, las rompieron, se robaron muchas cosas. Las maletas tenían candado y lo rompieron", indicó.
Y agregó: "Yo ya estoy dándole seguimiento, metí mi solicitud y demás, pero como soy bien necio voy a echarle ganas y vamos a trackear para encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno".