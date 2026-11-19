El Real Madrid ha renovado al centrocampista francés Aurélien Tchouameni, que ha ampliado su contrato con el club blanco hasta el 30 de junio de 2032, según informó este jueves la entidad madridista.
Tchouameni, que llegó al Real Madrid en el verano de 2022 procedente del Mónaco, prolonga su vinculación con el conjunto que dirige José Mourinho, en el que se ha consolidado como una de las piezas importantes del centro del campo.
Desde su incorporación, el internacional francés ha disputado 205 partidos oficiales y ha conquistado ocho títulos: una Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
Además, Tchouameni, de 26 años, acumula 50 internacionalidades con la selección francesa, con la que conquistó la Liga de Naciones en 2021. Con esta renovación, el Real Madrid asegura la continuidad del centrocampista francés durante las próximas seis temporadas, y se suma a la de Arda Güler, que anunció la ampliación de su contrato este miércoles.
Comunicado del Real Madrid sobre Aurélien Tchouameni
El Real Madrid C. F. y Aurélien Tchouameni han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032.
Aurélien Tchouameni llegó al Real Madrid en 2022. En sus cinco temporadas defendiendo nuestra camiseta, ha disputado 205 partidos y ha ganado 8 títulos: 1 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.
Es internacional con Francia, selección con la que ha jugado 50 partidos hasta el momento y ha ganado 1 Liga de Naciones en 2021.
Los números de Aurélien Tchouameni
Por temporadas en LaLiga
- 2022-2023: 33 partidos (24 titular), 0 goles, 4 asistencias
- 2023-2024: 27 partidos (22 titular), 3 goles, 1 asistencia
- 2024-2025: 32 partidos (31 titular), 0 goles, 0 asistencias
- 2025-2026: 33 partidos (31 titular), 1 gol, 0 asistencias
- 2026-2027 (en curso, hasta la jornada 12): 8 partidos (7 titular), 0 goles, 1 asistencia
Es un mediocentro defensivo de alto volumen de juego (muchos minutos y titularidades), fuerte en recuperación, duelos y pases, aunque no es un goleador habitual. Ha ganado varios títulos con el club (incluyendo la Champions 2023-24 y la Liga 2023-24, entre otros).
*Información de EFE.