El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Alexander Haskin, actor estadounidense de 38 años que participó en reconocidas producciones televisivas como "You", "The Rookie" y "Mayans M.C.".
El intérprete falleció el lunes 16 de noviembre de 2026, después de ser encontrado en el océano Pacífico, cerca del emblemático muelle de Santa Mónica, en California, Estados Unidos.
Su fallecimiento ha generado interrogantes debido a las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Aunque inicialmente circularon versiones sobre una supuesta discusión antes de que el actor ingresara al agua, las autoridades descartaron esa información después de revisar las grabaciones de seguridad.
Mientras continúa la investigación, sus familiares intentan comprender qué ocurrió durante los últimos momentos de su vida.
¿Qué le ocurrió a Alexander Haskin?
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de Santa Mónica, los servicios de emergencia recibieron una alerta el lunes 16 de noviembre, aproximadamente a las 4:06 de la tarde.
El reporte indicaba que un hombre se encontraba en el agua, cerca del extremo oeste del muelle de Santa Mónica, uno de los destinos turísticos más conocidos de California.
Los guardias portuarios acudieron al lugar y realizaron una búsqueda submarina hasta localizar al hombre, quien posteriormente fue identificado como Alexander Haskin.
Después de recuperarlo del agua, los rescatistas lo trasladaron a una embarcación e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Posteriormente, el actor fue llevado hasta la plataforma del muelle, donde paramédicos del Departamento de Bomberos de Santa Mónica continuaron intentando salvarle la vida.
Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, Haskin fue declarado muerto a las 4:56 de la tarde, aproximadamente 50 minutos después de que las autoridades recibieran la primera alerta.
El Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó oficialmente su identidad. Aunque los primeros reportes apuntan a un posible ahogamiento, la causa médica de su muerte continúa pendiente de determinación.
Policía descarta supuesta discusión antes de su muerte
Uno de los aspectos que más atención despertó fue la información difundida inicialmente sobre una presunta discusión entre el actor y una mujer.
Algunos reportes periodísticos señalaron que Haskin habría protagonizado un altercado antes de saltar desde el muelle.
No obstante, el Departamento de Policía de Santa Mónica aclaró posteriormente que esa versión no estaba respaldada por las pruebas recopiladas durante la investigación.
Según las autoridades, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran que el actor se encontraba solo y que no interactuó con ninguna persona durante los momentos inmediatamente anteriores al incidente.
La policía indicó que la investigación preliminar tampoco había encontrado circunstancias sospechosas, aunque los detectives continúan reuniendo testimonios y otros elementos para establecer qué sucedió.
Por esa razón, las autoridades no han confirmado qué motivó al actor a ingresar al agua ni han establecido oficialmente las circunstancias completas de su fallecimiento.
Su padre revela detalles de sus últimas conversaciones
La muerte de Alexander Haskin también ha provocado profunda tristeza entre sus familiares, especialmente en su padre, Dana Haskin, un oficial retirado de la Patrulla de Caminos de California.
En declaraciones a medios estadounidenses, Dana explicó que había mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora con su hijo el sábado 14 de noviembre, apenas dos días antes de la tragedia.
Según relató, Alexander parecía encontrarse de buen ánimo y no había manifestado señales evidentes de angustia durante aquella comunicación.
Además, el lunes por la mañana recibió un breve mensaje de texto de su hijo, cuyo contenido prefirió mantener en privado.
El padre reconoció que ese último mensaje ha generado todavía más interrogantes sobre lo sucedido.
También explicó que la familia tenía previsto reunirse para celebrar el Día de Acción de Gracias, una tradición estadounidense que este año se conmemora el 26 de noviembre.
La noticia resultó especialmente inesperada porque, de acuerdo con sus familiares, Alexander esperaba compartir esa celebración con sus seres queridos.
Dana recordó a su hijo como una persona alegre, con sentido del humor y múltiples intereses, entre ellos la música, la actuación y el ejercicio físico.
Hasta ahora, la familia continúa buscando respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte.
¿Quién era Alexander Haskin?
Alexander Haskin era un actor estadounidense de 38 años que había desarrollado una trayectoria en producciones televisivas, principalmente mediante participaciones como actor de reparto y figurante.
Aunque no alcanzó la popularidad de los protagonistas de las series en las que trabajó, consiguió formar parte de proyectos conocidos internacionalmente.
Entre sus créditos se encuentran apariciones en "You", la producción de Netflix protagonizada por Penn Badgley, que sigue la historia de Joe Goldberg, un hombre cuyas obsesiones sentimentales desencadenan situaciones peligrosas.
También participó en "The Rookie", serie policial protagonizada por Nathan Fillion que narra las experiencias de un hombre que decide incorporarse al Departamento de Policía de Los Ángeles a una edad poco habitual.
Otro de sus trabajos estuvo relacionado con "Mayans M.C.", drama criminal derivado del universo de "Sons of Anarchy", centrado en las actividades de un club de motociclistas.
Sus participaciones en estas producciones fueron secundarias, pero formaron parte de su esfuerzo por abrirse camino en la industria audiovisual estadounidense.
Fue militar y entrenador personal antes de dedicarse a la actuación
La vida profesional de Alexander Haskin no estuvo vinculada exclusivamente al entretenimiento.
Antes de involucrarse en proyectos televisivos, prestó servicio en las Fuerzas de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde desempeñó funciones relacionadas con la policía militar.
Durante esa etapa estuvo destinado principalmente en Denver, según relató su padre.
Haskin creció en Long Beach, California, y también mostró interés por la música desde joven.
Estudió música en Long Beach City College y disfrutaba tocar el piano, una de las actividades que formaban parte de sus intereses personales.
Después de su experiencia militar, comenzó a dedicarse al entrenamiento físico, el culturismo y la nutrición deportiva.
Con el tiempo trabajó como entrenador personal y desarrolló conocimientos especializados en acondicionamiento físico.
Su interés por la actuación surgió posteriormente. De acuerdo con su familia, acudía a audiciones y celebraba cada oportunidad que conseguía frente a las cámaras.
Cuando obtenía alguna participación en televisión, compartía orgullosamente los fragmentos de sus apariciones con sus familiares.
Su trayectoria reflejaba así una combinación de intereses profesionales que iban desde el servicio militar hasta la música, el deporte y la interpretación.