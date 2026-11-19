Un jaguar sorprendió al aparecer en las oficinas administrativas del Parque Nacional Tikal, en Petén, un encuentro con la vida silvestre que quedó registrado en video y que ahora circula en redes sociales. Las imágenes muestran al felino desplazándose tranquilamente por las instalaciones, sin mostrar temor ante la presencia de uno de los trabajadores del lugar.
El video, de 38 segundos de duración, fue publicado en la cuenta oficial de TikTok del Parque Nacional Tikal y fue grabado por uno de los guardas de vigilancia, quien no ocultó su asombro al encontrarse con el imponente animal a pocos metros de las oficinas.
Así podemos apreciar al jaguar en el Parque Nacional Tikal. Se avecina a las oficinas del parque para que ustedes miren qué lujo, qué belleza, miren, qué belleza", comenta el guardia mientras enfoca al felino con su cámara.
En la grabación se observa cómo el jaguar recorre parte de las instalaciones administrativas. Aunque el animal parece percatarse de que está siendo observado, únicamente voltea en dos ocasiones hacia el trabajador y continúa caminando con tranquilidad, hasta seguir su recorrido por el lugar.
Jaguar cazando en Tikal
El avistamiento también ha llamado la atención porque no es la primera vez que un ejemplar de esta especie aparece en los alrededores de las oficinas del parque en un periodo reciente. En octubre pasado, otro jaguar fue captado mientras cazaba un pizote dentro de las mismas instalaciones del Parque Nacional Tikal.
Estos encuentros también permiten observar cómo la fauna silvestre puede desplazarse por espacios donde existe presencia humana, especialmente en un área protegida como Tikal, que conserva extensas zonas de bosque y constituye un importante hábitat para esta especie.
La presencia de jaguares cerca de instalaciones administrativas no necesariamente significa que los animales estén buscando acercarse a las personas. Su aparición puede estar relacionada con sus desplazamientos naturales en busca de alimento, agua o territorio, por lo que estos avistamientos recuerdan la importancia de conservar su hábitat y mantener una distancia prudente cuando se encuentran con humanos.