El Ministerio de Energía y Minas (MEM), informó que mantiene verificaciones permanentes en plantas y depósitos de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como en expendios de gas propano en cilindros, con el objetivo de fiscalizar la calidad y cantidad del producto que se comercializa y verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad industrial.
Dicha cartera detalló que de enero a la fecha se han realizado 407 inspecciones: 267 inspecciones en plantas y depósitos de almacenamiento y envasado de GLP en cilindros, así como 140 inspecciones en expendios de GLP envasado en cilindros.
En ese mismo período, el MEM ha impuesto 35 sanciones por incumplimientos a la normativa: 18 a plantas de almacenamiento y envasado de GLP en cilindros y 17 a expendios de gas propano.
Entre las principales infracciones identificadas por dicha cartera, se encuentran operar sin la licencia correspondiente, comercializar cilindros con menor contenido de gas del establecido lo que representa un peso inferior al que debe tener el producto y no colocar el sello de inviolabilidad o marchamo en las válvulas de carga y descarga de los cilindros.
Durante las verificaciones, los técnicos del MEM inspeccionan el cumplimiento de los requisitos de licenciamiento, facturación, colocación de marchamos y precios de comercialización.
Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según sus respectivas competencias, indicó.
EI MEM informó que continuará desarrollando estas acciones de fiscalización para proteger los derechos de los consumidores, procurando que los guatemaltecos reciban la cantidad de gas por la que pagan.
Precios del gas
Al 16 de noviembre de 2026, los precios de referencia del gas propano establecidos por el Ministerio de Energía y Minas son de Q120.13 para el cilindro de 25 libras, Q168.18 para el de 35 libras y Q480.53 para el de 100 libras.
Los valores sirven como referencia para que los consumidores conozcan los precios del producto y puedan identificar posibles variaciones en su comercialización, indicó.
"Los precios de referencia son valores orientativos que sirven como parámetro para que los consumidores conozcan cuánto cuesta un producto en el mercado. No necesariamente representan precios obligatorios ni significan que todos los establecimientos deban vender a ese mismo valor, ya que la Ley de Comercialización de Hidrocarburos establece como fin primordial la libre comercialización de los hidrocarburos desde su importación, producción y la venta al consumidor", indicó.
Para denuncias por calidad y cantidad del producto el ministerio recomendó escribir al correo [email protected] para denuncia sobre especulación de precios al 1550 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).