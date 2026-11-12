 Diaco da seguimiento a quejas por incremento de precio del gas propano
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Diaco da seguimiento a quejas por incremento de precio del gas propano

Al menos cuatro denuncias han ingresado a la institución.

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Aumento injustificado del gas propano., Foto MEM
Aumento injustificado del gas propano. / FOTO: Foto MEM
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Ante el incremento en el precio del cilindro de gas propano, registrado el pasado domingo 8 de noviembre, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) informó que ha recibido cuatro quejas relacionadas con el aumento en el costo de este producto.

La institución indicó que ya da seguimiento a los casos reportados, con el objetivo de verificar las denuncias presentadas por los consumidores.

Asimismo, la entidad informó que mantiene los operativos de supervisión en los expendios de gas propano, para verificar que los cilindros contengan el peso exacto establecido y que se encuentren en buenas condiciones para su comercialización. 

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