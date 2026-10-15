Nuevas autoridades de la DIACO

El Ministerio de Economía (Mineco) anunció este jueves, 15 de octubre, el nombramiento de las nuevas autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y resaltó que se suman a una nueva etapa de gestión institucional para proteger los derechos de los consumidores y usuarios en el país.
Como directora fue designada María Mercedes Mora Argueta y como subdirectora asumió Wendy Yesenia Gómez Silva de Fallas, quienes llegan a la institución con un enfoque planteado en reforzar las acciones que permitan brindar un servicio de respaldo a los ciudadanos.
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Según la información compartida por la cartera, Mora Argueta es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con un diplomado en Gerencia Pública y una maestría en Gobierno y Políticas Públicas.
Con respecto a su experiencia profesional, se informó que cuenta con más de 20 años de trayectoria en la administración pública y ejerció el cargo de directora de Planificación y Gestión Institucional y gerente Administrativo Financiero de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Además, desempeñó funciones de coordinación en el Organismo Judicial, con experiencia en planificación estratégica, modernización institucional y sistemas de gestión de calidad.
La nueva titular de la Diaco ocupaba, desde noviembre de 2025, el cargo de subdirectora de la institución, por lo que el Mineco enfatizó que tiene experiencia en el trabajo institucional.
Acerca de Gómez Silva, se informó que es abogada y notaria, con experiencia en derecho administrativo, asesoría jurídica y gestión pública. Actualmente, cursa una maestría en Derecho Mercantil y Competitividad.
La nueva subdirectora ha desempeñado cargos en distintas instituciones del Estado, incluidas Fodigua, además que ejerció como asesora jurídica de la Diaco.
"Su trayectoria complementa la experiencia de la nueva directora y contribuirá a impulsar una gestión enfocada en la atención oportuna, la orientación y la protección de los consumidores", aseguró el Ministerio de Economía.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7