 Renuncia de la Directora de DIACO: ¿Qué sucedió?

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Renuncia al cargo la directora de la Diaco

Leslie Tzicap argumentó motivos personales.

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Leslie Tzicap asume la dirección de la Diaco desde noviembre de 2025., Ministerio de Economía
Leslie Tzicap asume la dirección de la Diaco desde noviembre de 2025. / FOTO: Ministerio de Economía
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El Ministerio de Economía informó este miércoles, 8 de julio, que Leslie Yvonne Tzicap González, titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), renunció la cargo por motivos personales.

Por medio de un comunicado, la entidad señaló que la salida de la funcionaria del referido puesto se hizo efectiva el 7 de julio de 2026, tras ocho meses de gestión.

En el documento, se destacó que la labor realizada por Tzicap contribuyó al fortalecimiento de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, promoviendo acciones para modernizar la atención institucional y fortalecer la vigilancia del mercado.

En noviembre de 2025, cuando fue nombrada como directora, el Mineco detalló que la funcionaria es abogada y notaria con máster en Relaciones Internacionales y doctoranda en Administración Pública.

Además, se informó que posee experiencia como asesora jurídica, docencia universitaria y especializaciones en ciberseguridad. Y se aseguró que ha actuado con liderazgo ético y comprometida con la transparencia.

Sin nombrar a sucesor

Hasta el momento, las autoridades de Economía no han designado al sustituto de Tzicap en la Diaco. El proceso para el nombramiento del nuevo director se encuentra en desarrollo.

Según la cartera, se avanza en la fase de una transición ordenada y se garantiza la total continuidad en la atención a los consumidores y la vigilancia del mercado.

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Acerca de la Diaco

La Diaco es la institución encargada de velar por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Su función principal es garantizar relaciones de consumo justas, equitativas y transparentes entre proveedores y consumidores, promoviendo el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

Además, la referida dirección se encarga de recibir, tramitar y resolver denuncias relacionadas con abusos comerciales, publicidad engañosa, precios indebidos o incumplimientos de garantía. También desarrolla campañas educativas y de información para fomentar el consumo responsable y fortalecer la cultura de respeto a los derechos del consumidor en el país.

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