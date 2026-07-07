Diputado presenta amparo para que se agilice construcción de cárceles

El diputado, José Chic, presentó una acción constitucional de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar la construcción de dos cárceles de máxima seguridad en el país, informó este martes 7 de julio.
"Hemos presentado una acción constitucional de Amparo ante la Corte de Constitucionalidad en dos vías: una para que se garantice la construcción de las dos cárceles de máxima seguridad tanto El Triunfo, como la cárcel de Masagua, los recursos están hay que recordar que el Ministerio de Defensa ya tiene Q500 millones asignados para la construcción de la cárcel de El Triunfo en Izabal y también ya desde el 2020 hay un préstamo que financia la construcción de la cárcel de Masagua, estamos hablando alrededor de 70 millones de dólares que hay para construir la cárcel de Masagua y el otro punto es para que se tomen todas las acciones necesarias para que se instalen o se implementen los famosos bloqueadores de señal", manifestó el diputado.
Chic indicó que el Ministerio de Gobernación no tiene claridad relacionado cómo va a ser para la implementación de estos bloqueadores de señal dentro de las cárceles del país, "Lo que se busca es que haya una ordenanza para que el Ministerio de Gobernación tome las acciones necesarias para el bloqueo de señal", manifestó el diputado.
El pasado 2 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el amparo que frenaba la construcción de la cárcel de máxima seguridad "El Triunfo", ubicada en Morales, Izabal, por lo que el Gobierno ha retomado de inmediato la construcción del centro carcelario.
El viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano confirmó que ya fueron notificados por la Corte de Constitucionalidad de la resolución que deja sin efecto el amparo.
En marzo pasado la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal, constituida en un Tribunal de Amparos, dio luz verde a un recurso legal provisional que impide la construcción de la Cárcel de Máxima Seguridad El Triunfo.