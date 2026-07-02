 CC deja sin efecto el amparo que frenaba la construcción de la cárcel El Triunfo

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CC deja sin efecto el amparo que frenaba la construcción de la cárcel El Triunfo

El Gobierno anunció que reanudará de inmediato la construcción de la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo” en Izabal.

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El presidente, Bernardo Arévalo participó en el inicio de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal., Foto Archivo
El presidente, Bernardo Arévalo participó en el inicio de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal. / FOTO: Foto Archivo
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La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto el amparo que frenaba la construcción de la cárcel de máxima seguridad "El Triunfo", ubicada en el municipio de Morales, departamento de Izabal, por lo que el Gobierno ha retomado de inmediato la construcción del centro carcelario 

El viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano confirmó que ya fueron notificados por la Corte de Constitucionalidad de la resolución que deja sin efecto el amparo.

En marzo pasado la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Izabal, constituida en un Tribunal de Amparos, dio luz verde a un recurso legal provisional que impide la construcción de la Cárcel de Máxima Seguridad El Triunfo. 

Dentro de los argumentos presentados en recurso legal se señalan riesgos de inundación en el área donde se pretende construir el reclusorio, lo que podría afectar a la población de reos y a quienes viven en los alrededores.

La medida señala violaciones a los derechos humanos, porque en el lugar podrían generarse desastres naturales que podrían convertirse en tragedia, al cobrar la vida de prisioneros y vecinos.

A finales de junio pasado, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) resolvió declarar bajo reserva toda la información que se reciba por parte del Ministerio de la Defensa Nacional con en relación a la construcción de la cárcel de máxima seguridad "El Triunfo".

La cartera emitió la Resolución Ministerial No. 181-2026, mediante la cual declaró como información reservada la totalidad del expediente relacionado con la solicitud de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del referido proyecto. La misma fue publicada este viernes, 26 de junio, en el diario oficial.

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Las expertas del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas recomendaron emitir directrices para que todas las dependencias estatales ubiquen, sistematicen y protejan la información archivada del conflicto armado a fin de declararla patrimonio cultural.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

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