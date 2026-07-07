Comienza juicio contra agentes PNC señalados de ejecución

En el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza presidenta María Eugenia Castellanos, se inició este martes 7 de julio el debate en contra de siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalados en el caso de las presuntas ejecuciones extrajudiciales del ciudadano canadiense, Milton Nelson Santamaría; y del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xí, ocurridas en abril de 2024.
Las muertes de estas personas se atribuyen a agentes policiales asignados a la subestación 73-15 del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y se habrían dado en el momento en el que las víctimas permanecían bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
El extranjero murió por hemorragia y trauma en la subestación de la policía, mientras que el connacional estuvo desaparecido tras su detención por la fuerza pública y su cuerpo fue localizado por pobladores de la región siete días después con señales de violencia.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad son acusados de diferentes delitos, incluidos ejecución extrajudicial, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Sindicados toman la palabra
Durante la audiencia, el subinspector Edy Leonel Vásquez Rabanales, uno de los acusados, indicó que el día de los hechos se encontraba de turno ejerciendo labores del área operativa en calles, incluyendo la administración y supervisión administrativa de los agentes bajo su mando.
Explicó que Yulisa y Fredy (otros procesados) estaban atendiendo un inconveniente que fue reportado en una tienda de venta de alcohol, donde presuntamente los implicados mostraron resistencia ante la presencia de las fuerzas de seguridad.
Añadió que se comenzó a investigar qué estaban haciendo los agentes y algunas personas les comentaron que los agentes tenían detenida a una persona. Se conoció también que el personal policial implementó el procedimiento para buscar trasladar a los vinculados con la alteración del orden a un juzgado.
"Al saber de la situación de los detenidos, se le pidió a Yorleni Lisbeth Macario Ramos que llamara a los bomberos y ellos hacen los traslados. Ahí les pregunté y les dije sobre el reguardo de los detenidos. Volvemos a salir y ellos se quedan en la estación con uno de los detenidos", expresó.
Tras estos incidentes, señaló que, aunque les pidió a sus subordinados que le reportaban cómo avanzaba la situación, no se le compartió información más a detalle de los hechos. Además, expuso que, según testigos, los ahora fallecidos fueron agredidos con los cascos de los agentes captores.
El jefe policial indicó que se retiró para realizar otras supervisiones y regresó a la subestación a medianoche. Se disponía a descansar cuando fue notificado de que delegados de la Inspectoría lo buscaban para darle seguimiento a una denuncia.
"Me preguntaron quién es el jefe y me dicen que hay una denuncia que hay dos personas fallecidas. Me tomaron la declaración. (...) Me dicen que yo ya no podía salir de la subestación. Yo les dije que me iba a retirar", compartió.
Con respecto a los motivos por los cuales evadió a la justicia y se fue del país, explicó que actuó para resguardar su vida, pues recibió amenazas contra él y su familia.
Inspección ocular y seguimiento del debate
Se tiene previsto que durante el debate sobre este caso se escuche el testimonio de otros sindicados. La próxima audiencia está programada para el 16 de julio.
Asimismo, el tribunal ordenó que el 17 de julio se haga una inspección ocular en la subestación de San Andrés Itzapa.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.