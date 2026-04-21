Condenan a implicado en muertes en Chimaltenango

El Juzgado de Mayor Riesgo B dictó este martes, 21 de abril, una sentencia condenatoria contra Jorge Alexander Callejas, quien está señalado dentro del caso que se sigue por la muerte de un ciudadano canadiense y un guatemalteco en el departamento de Chimaltenango.
El sindicado fue declarado en rebeldía debido a que no había comparecido ante la justicia para esclarecer su situación y finalmente fue capturado el pasado fin de semana por la Policía Nacional Civil.
Esta mañana acudió ante el referido órgano jurisdiccional y, por medio de su abogado, expresó su disposición de someterse al proceso de aceptación de cargos. En ese contexto, admitió su implicación en los hechos ocurridos hace dos años.
La resolución que se emitió lo declara culpable del delito de encubrimiento propio, ya que habría ocultado información dentro del caso que se sigue por la supuesta ejecución extrajudicial de Milton Santamaría y Eldin Choc Xi.
El fallo incluye una pena de un año con seis meses de prisión; sin embargo, el juez Eduardo Orozco le suspende la aplicación de la misma por un plazo de dos años, siempre y cuando Callejas no sea procesado por otro delito.
Acerca del caso
Milton Santamaría, de nacionalidad canadiense, y Eldin Choc Xi, guatemalteco, murieron tras hechos violentos ocurridos el 22 de abril de 2024, en el marco de acciones que vinculan a las fuerzas de seguridad de la comisaría del sector de San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
Según la información del caso, los agentes de la Policía Nacional Civil acudieron a un sector en ese municipio para verificar posibles incidentes en respuesta a una llamada por un supuesto escándalo en una abarrotería donde se consumían bebidas alcohólicas y embriagantes adentro del negocio y en la vía pública.
"Desde ese momento, policías se dirigieron al lugar a verificar y, al tratar de identificar a estas personas, fueron recibidos con insultos, no se dejaron identificar. (Entonces,) fueron trasladadas a la subestación donde fueron reducidas al orden y agredidas físicamente", expuso en su momento el comisario David Custodio Boteo, director de la PNC.
Después de esos hechos, Santamaría fue ingresado a un centro hospitalario donde falleció a consecuencia de los golpes que presentaba. Mientras tanto, Choc se quedó en la subestación y durante días permaneció desaparecido, hasta que por fin se localizó su cuerpo abandonado en esa localidad.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7