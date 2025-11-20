Caso de ejecución: Expolicía recibe medidas sustitutivas

El Tribunal de Mayor Riesgo "B" resolvió este jueves 20 de noviembre beneficiar con medidas sustitutivas a Yorleni Lisbeth Macario Ramos, exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) que se encuentra siendo procesada por su presunta participación en la ejecución extrajudicial del ciudadano canadiense, Milton Santamaria, y del guatemalteco, Eldin Choc Xi.
La audiencia para revisión de medidas de coerción se inició en horas de la mañana y se extendió hasta la tarde. Durante la misma, las partes dieron a conocer sus argumentos con erspecto a la solicitud de que la sindicada pudiera evitar la prisión.
En su argumentación, la defensa de Macario Ramos señaló que su patrocinada lleva más de 570 días en prisión preventiva y a esto se le deberá sumar otros siete meses, ya que el inicio del debate está programado para junio de 2026, lo que a consideración del abogado "es una pena anticipada".
Así también, el profesional del derecho argumentó que se ha desvanecido el peligro de fuga, porque ella tiene hijos y tendría que hacerse cargo de ellos. Señaló que tampoco existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad porque ya se ha superado la etapa intermedia del caso.
Después de analizar los planteamientos surgidos durante la diligencia, el Tribunal consideró que podía ser admitida la petición de Macario y le concedió las medidas sustitutivas, lo que le permitirá enfrentar el proceso penal en su contra en libertad.
Hechos bajo investigación
El pasado 22 de abril, el comisario David Custodio Boteo, director de la PNC, compartió que la información preliminar que se tiene sobre lo ocurrido en Chimaltenango es que la policía fue llamada por un supuesto escándalo en una abarrotería donde se consumían bebidas alcohólicas y embriagantes adentro del negocio y en la vía pública.
"Desde ese momento, policías se dirigieron al lugar a verificar y, al tratar de identificar a estas personas, fueron recibidos con insultos, no se dejaron identificar. (Entonces,) fueron trasladadas a la subestación donde fueron reducidas al orden y agredidas físicamente", expuso.
Uno de los sindicados, de nacionalidad canadiense, fue ingresado a un centro hospitalario donde falleció a consecuencia de los golpes que presentaba. Mientras tanto, la persona que lo acompañaba se quedó en la subestación y durante días permaneció desaparecida, hasta que por fin se localizó su cuerpo.
Las muertes de Santamaría y Choc Xí se atribuyen a agentes policiales asignados a la subestación 73-15 del municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango,
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7