 Condenan a bombero implicado en caso de supuesta ejecución extrajudicial
Nacionales

Condenan a bombero implicado en caso de supuesta ejecución extrajudicial

El bombero Josué Buch recibió la suspensión de la pena y deberá disculparse públicamente.

El Juzgado de Mayor Riesgo B condenó a un año y seis meses de prisión al bombero Josué Francisco Buch Cúmez por el delito de encubrimiento propio, dentro del caso que se sigue por la supuesta ejecución extrajudicial de Milton Santamaria y Eldin Choc Xi.

Sin embargo, el juez Eduardo Orozco decidió favorecerlo con la suspensión provisional de la pena por un plazo de dos años, bajo apercibimiento de que la pena se reactiva se llegara a cometer otro ilícito penal.

Así también, el juzgado resolvió que, en concepto de reparación digan, Buch Cúmez deberá publicar una disculpa pública en un medio de comunicación de Chimaltenango.

Emisoras  Escúchanos